Asegura primer alcalde de La Paz que sí hay dinero en Ayuntamiento para pagar alumbrado

C“cómo fregados no los va a poder pagar, si les sobra para pagarlo”, aseguró el exalcalde de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El que fuera el primer alcalde de La Paz, Alfonso González Ojeda, declaró que, según las cuentas que él saca, la administración del actual Ayuntamiento sí tiene dinero para pagar el alumbrado y el mantenimiento de éste, así como a la empresa a la que le otorgó la concesión de este servicio público, pues la Novena Legislatura del Congreso del Estado autorizó un incremento del 30 % en las recaudaciones para tal efecto.

“Siguen con sus problemas. Yo saco cuentas y no tienen por qué tener estos problemas, porque la Novena Legislatura le autorizó que incrementara al 30 % adicional a sus recaudaciones, para que el 20 % se dedicara al pago del alumbrado, al mantenimiento y todo […] eso fue en el 87 o en el 90, y parece que, o no le sirvió de nada o no están aplicando eso, lo están aplicando para otras cosas.

“Según mis cuentas, sí hay dinero […] si andan peleando 4 millones y pico (para pagar empresa concesionaria) […] y yo creo que sólo el Predial se lleva mucho más que eso”.

El expresidente municipal de La Paz aseveró que “cómo fregados no los va a poder pagar, si les sobra para pagarlo”, pues con los recursos que entran a las arcas municipales, después de la autorización del Congreso del Estado hace unos para aumentar la recaudación, sólo “es cuestión de darle una revisada a las cuentas”, dijo.

“Y, ahora que sale que el problema principal es que no puede pagar 4 millones de pesos, cómo fregados no los va a poder pagar, si les sobra para pagarlo […] yo digo que sí lo tiene, es cuestión de darle una revisada a las cuentas”.

González Ojeda sentenció que dicha autorización fue por Decreto del Congreso, y no una decisión del Cabildo; pero, indicó que muchas veces los temas legales se convierten en asuntos políticos.

“Cuando una cosa legal se quiere convertir en política, como dice el dicho, les va a salir el tiro por la culata […] porque fue por Decreto, no una decisión del Cabildo, sino un Decreto del Congreso del Estado”.