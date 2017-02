Asegura Procurador de BCS no compartir ni dar importancia a manifestaciones en su contra

“Insisto, soy muy respetuoso de todas las expresiones, de todas las manifestaciones, no las comparto, no las comparto", dijo Erasmo Palemón Alamilla Villeda

La Paz, Baja California Sur (BCS). Erasmo Palemón Alamilla Villeda, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Baja California Sur (PGJE), declaró que las manifestaciones que emite la sociedad, a través de mantas, paredes con mensajes, entre otros, no serán la primera ni la última vez que pueda suceder, y, aunque dijo ser respetuoso, no les da importancia a éstas, pues no quiere distraerse de su trabajo.

“Yo sigo siendo muy respetuoso de todas las manifestaciones que surjan, no es la primera ocasión, y seguramente no será la última, yo no le doy importancia porque no quiero distraerme del trabajo que nosotros realizamos”.

En este sentido, el Procurador del Estado resaltó que él ha venido a darle orden a la institución a su cargo, como es el caso de abatir los rezagos, así como en modernizar diversas áreas que estaban en abandono. Esto, es lo que a él le preocupa verdaderamente, aseveró.

“Nosotros en la Procuraduría encontramos una suerte de desorden, y eso es lo que hemos estado haciendo, darle un orden a la Procuraduría; dijo el gobernador, Carlos Mendoza Davis, que el resultado que no es medible, no es resultado, y nosotros tenemos resultados en el abatimiento de rezago de expedientes de averiguación previa, manejo de las carpetas de investigación, somos de los estados de la república que tiene los mejores números.

“Vamos a reordenar en corralones, un total de 1,269 vehículos que teníamos, muchos de ellos, la gran mayoría, en un estado total de abandono; entonces, en eso estado, modernizándola […] eso es lo que verdaderamente a mí me ocupan”, añadió el titular de la dependencia estatal.

Alamilla Villeda reiteró ser respetuoso de las opiniones vertidas en contra de su persona, las cuales dijo “no compartir”. Por otro lado, mencionó que muchas veces recibe quejas de que él no se encuentra la oficina, a lo que respondió que “la Procuraduría no se detiene un solo minuto, porque cada quien tiene ya su función muy acotada”, dejando ver que el trabajo continúa esté o no.

“Insisto, soy muy respetuoso de todas las expresiones, de todas las manifestaciones, no las comparto, no las comparto, se dice por ejemplo que, no estuvo 2 ó 3 días, también no estoy cuando voy al norte de gira de trabajo, y la Procuraduría, como ahora y como la semana pasada, sigue trabajando, están las puertas abiertas, recibimos denuncias, hay cateos, sentencias condenatorias, es decir, la Procuraduría no se detiene un solo minuto, porque cada quien tiene ya su función muy acotada.

“Entonces, son expresiones que yo respeto, pero no comparto, y pues bueno, a seguir trabajando porque eso es lo que quiere el titular del Ejecutivo, que haya una respuesta medible y que haya una atención al denunciante”, finalizó.