Asociación de Padres de Familia en BCS se opone a que apliquen antidoping a estudiantes

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Educación Básica (AEPF) en Baja California Sur, Óscar Montaño Ojeda, se declaró en contra de las propuestas de realizar una prueba de antidoping a estudiantes de secundaria, pues – dijo – esto causaría problemas con la ley que los defiende, por violar los derechos de éstos.

“No es necesario, nosotros vamos a hacer lo posible como sociedad que no se lleve a cabo ese antidoping, porque la verdad, ahí vamos a tener problemas en cuanto a la ley que ampara los niños, niñas y adolescentes”.

En ese mismo tenor, Montaño Ojeda aseveró que no les gustaría tener una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos, es por eso que se tratará de atender el tema de otra forma y más profesional.

“Nosotros queremos hacer esto de la manera más profesional, no queremos tener ninguna recomendación de los Derechos Humanos en caso de que se llegue a dar algo que no queremos que se dé, por eso estamos previniendo, porque no hay como la prevención, y queremos la aportación de los padres de familia para hacer nuestro trabajo”.

En relación a si se han encontrado a menores de edad, estudiantes de educación básica, bajo el consumo de algún tipo de drogas, el Presidente de la AEPF negó que así sea; en su caso, sólo se ha detectado a personas que han estado rondando cerca de las escuelas, pero se ha atendido con las autoridades competentes.

“No, hasta ahorita no. Se ha visto, se ha detectado gente en la periferia de las escuelas, en las bardas perimetrales. Pero no, definitivamente no hemos encontrado. Obviamente, hemos actuado en su momento y hemos actuado en conjunto con las autoridades y se ha puesto un alto a estas personas que intentan tener comunicación con los alumnos”.

“Ya estamos en orden, hemos trabajado mucho en ello, hemos trabajado en conjunto con las autoridades, con la Policía Municipal, con la Policía Preventiva, la Estatal, hemos contado con ese apoyo para erradicar esto”, agregó.

Sobre otras medidas para la prevención de situaciones que pongan en riesgo la vida de los estudiantes, como el uso de mochilas transparentes, Montaño Ojeda comentó que no se ha considerado el tema, pero es algo que deberá de ser analizado por toda la sociedad de padres, incluso, la situación económica de éstos.

“No lo hemos considerado, ahí se tendría que analizar, definitivamente. Nosotros todo lo hacemos en consenso, probablemente sea necesario checar esto. Tenemos que defender la economía, no podemos implementar lo que uno quiera, tenemos que ver la situación de los papás, y, obviamente, el consenso de ellos, no es fácil hacerlo, es muy difícil, estamos hablando de una gran cantidad de padres de familia”.

Finalmente, el líder de los padres de familia en Baja California Sur, aseguró que el acoso escolar “bullyng”, se da muy poco en la entidad; y, los casos que se han presentado, fueron en secundarias, pero ya fueron erradicados.

“Ahorita, la verdad, han sido mínimo los casos, hemos trabajado bastante en eso; se nos ha presentado en algunas secundarias, telesecundarias. Los casos que se han visto, son ya erradicados, y no hemos tenido casos, porque hemos actuado”.