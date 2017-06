Aumento de colegiaturas en UABCS sólo será para nuevo ingreso; alumnos activos no se verán afectados

La Paz, Baja California Sur (BCS). En entrevista, el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Gustavo Rodolfo Cruz Chávez comentó que el aumento de 85 % en el precio de las colegiaturas de licenciatura y del 42 % en el precio de posgrados, será sólo para los estudiantes de nuevo ingreso; es decir, los estudiantes en activo, que ya se encuentren cursando una licenciatura o un posgrado, no se verán afectados en los pagos pues se les respetará el precio acordado al momento de su inscripción.

“Realmente no hay un incremento en las colegiaturas porque los estudiantes, los alumnos que se encuentren activos en las modalidades de licenciatura y maestría, seguirán pagando la misma cuota que han venido pagando de aquí hasta que concluyan sus estudios, lo único que se hizo fue un ajuste en los aranceles para las nuevas generaciones”.

En ese sentido, el rector de la UABCS comentó que, dado a que recientemente la institución aumentó con 17 nuevas carreras, la oferta educativa, estos ajustes en lso precios para los estudiantes de nuevo ingreso serán utilizados para la infraestructura, material e inversiones que se requieren para manejar esta nueva diversificación de las carreras universitarias.

“Ustedes saben que se ha diversificado la oferta educativa y ese ajuste en los aranceles responde para tener una educación de calidad y pues nosotros tenemos que también hacer inversiones y hacer adecuaciones […] por la diversificación, se tienen que hacer adecuaciones en equipamiento, en infraestructura y eso es lo que estamos pidiendo, la solidaridad de los padres de familia”

Además, Cruz Chávez justificó en entrevista que la UABCS tiene las colegiaturas más bajas, en cuento a instituciones de nivel superior en toda la región noroeste; cabe a destacar que el precio de las colecgiaturas de nivel licenciatura pasará de 1,000 a 1,850 pesos, mientras que las de posgrado pasaría de 3,500 a 5,000 pesos: “Tenemos las colegiaturas más bajas en todo el sistema educativo de nuestra entidad incluyendo a nivel regional y me refiero a todas las instituciones de educación superior que conforman la región del noroeste ”, comentó.

Ante el cuestionamiento que se le realizó al rector, sobre la inconformidad que presentaron los estudiantes dado que, aseguran que este cambio no fue avisado a tiempo, el rector reiteró que el aviso, se les dio a los estudiantes aspirantes a ingresar a la institución, cuando se realizaban los trámites de inscripción.

“El aviso es para los estudiantes de nuevo ingreso, los estudiantes y alumnos activos no tendrán ninguna repercusión en los pagos de sus colegiaturas, ésta medida administrativa es única y exclusivamente para los jóvenes que el día de hoy, es más, todavía no están en la universidad, todavía no sabemos quiénes son los alumnos que vayan a ser afectados”.

Finalmente, el rector de la UABCS mencionó que la institución cuenta con facilidades para los alumnos que tengan dificultades de pago; existen convenios de pago directamente en caja, además de becas de colegiatura y becas económicas que se otorgan a aquellos que comprueben que no se pueden costear su educación superior.

“Me gustaría señalar que aquí nos e ha quedado ningún alumno fuera de recibir una educación superior por falta de recursos, al día de hoy, hay un sinfín de jóvenes que cuando hay falta de recursos ni siquiera acuden con un servidor o con una autoridad educativa, simplemente van directamente a cajas a realizar un convenio de pagos que éste se puede extender por todo el semestre, esas facilidades no tienen ningún recargo”.

Entrevista de Ezequiel Lizalde