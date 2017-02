Aún no hay fecha para definir alza de transporte público en La Paz; no hay “presión”: Regidor

El regidor, Higuera Márquez, comentó que la responsabilidad no debe recaer sólo en los que prestan el servicio, sino también en las autoridades al dar más facilidades, y en la ciudadanía, en cuidar las unidades y los lugares de espera

La Paz, Baja California Sur (BCS). El regidor en el Ayuntamiento de La Paz y presidente de la Comisión de Transporte Público, Julio Cercando Higuera Márquez, informó que no hay una fecha concreta para definir si se autoriza el aumento a la tarifa solicitada por los transportistas, pero estimó que para el mes de marzo ya estarán muy avanzados sobre la viabilidad del tema, asegurando que los interesados no ejercen “presión”, aunque sí “están muy al pendiente”.

“Ellos argumentan la urgencia y la necesidad, si por ellos fuera, a partir del primer día de enero hubiera un aumento; pero, como autoridad queremos ser muy responsables, ya estamos a mediados de febrero, no ha habido ningún ajuste, pero ellos dicen que es necesario, que es urgente, presentan sus cifras. Sin embargo, nosotros estamos revisando, queremos tomar en cuenta a todos los usuarios y por eso estamos aquí; pero claro, ellos están haciendo acto de presencia, no quisiera decir una presión, pero sí están muy al pendiente.

“No hay una fecha concreta, el jueves ser reúne el Consejo Municipal de Transporte, y en marzo lo vuelve a hacer; la decisión no es de la Comisión […] en marzo ya estaremos muy avanzados, para ver si es viable el ajuste o no, porque hay soluciones, algunas no son tan rápidas como se quisiera, se habla de cambiar las rutas, implementar tecnologías”, explicó.

Durante el Primer Foro Abierto de Transporte Público en La Paz, realizado este martes, en donde se presentaron diversas propuestas para lograr mejorar este servicio a la ciudadanía y no subir la tarifa, estuvieron en el lugar alumnos de la UABCS, del Tecnológico de La Paz, organizaciones civiles, sociedad y medios de comunicación, pero los transportistas estuvieron ausentes en el evento.

“Al principio había un transportista que yo lo saludé, y le dije que qué bueno que estaba aquí; pero, yo le comentaba a alguien, las posturas intransigentes a nadie ayudan, muchos transportistas no vinieron porque también se sienten que nada más era para ser golpeados. Ellos ya se comprometieron a estar presentes en el foro del Ayuntamiento; el jueves sesiona la Comisión de Transporte para que avalen la propuesta de unos foros convocados por el Ayuntamiento”, señaló Higuera Márquez.

Sobre las propuestas que se dieron a conocer, el regidor del Ayuntamiento de La Paz señaló que los transportistas también tienen el deseo de mejorar el servicio, asegurando que han presentado proyectos similares a los del Foro.

“También ellos quieren mejorar, han presentado propuestas, algunas las han hecho al Gobierno del Estado o al Municipio; aquí se habló de las credenciales, del uso de la tecnología, ellos también traen esas propuestas”.

Finalmente, Higuera Márquez comentó que la responsabilidad no debe recaer sólo en los que prestan el servicio, sino también en las autoridades al dar más facilidades, y en la ciudadanía, en cuidar las unidades y los lugares de espera.

“Dicen, ‘hay que cambiar los camiones, hay que hace esto’, y le dejan todo el peso al transportista; y, nosotros como autoridades también tenemos que hacer lo propio, hay que mejorar las vialidades, hay que buscar esos proyectos; los usuarios, hacer su parte, cuidar las unidades, los paraderos. Todos tienen que aportar para tener un mejor transporte público”.