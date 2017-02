Aunque emanaron del PES, BCS Coherente dice que sí aceptaran homosexuales en el partido

“No nos interesan sus gustos ni sus preferencias, las preferencias no tienen nada que ver con las políticas públicas; la condición ideológica o condición de fe, no tiene que ver con las políticas públicas, eso no nos interesa", dijo Yhassir García Pantoja, de BCS Coherente

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la organización política Baja California Sur Coherente (BCS Coherente), Yhassir García Pantoja – emanado de Encuentro Social (PES) – aseguró que, en caso de lograr su registro como partido, están abiertos a recibir a personas – y postular – que tengan una preferencia sexual distinta a la heterosexual.

“No nos interesan los gustos de las personas, nos interesan los valores de las personas. A mí no me interesa si es homosexual o no, si es homosexual la persona y viene y se quiere postular, adelante […] que sea una persona que quiera libertad, que no se quiera imponer sobre los demás, no hay ninguna etiqueta sobre homosexuales ni lesbianas ni nada”.

Para este nuevo proyecto que inició, y que está a punto de convertirse en partido político este 2017, comentó que “BCS Coherente, en sus estatutos, en sus lineamientos no tiene considerado ese punto”, el limitar la entrada, afiliarse o participar como candidato a un cargo de elección popular.

“No nos interesan sus gustos ni sus preferencias, las preferencias no tienen nada que ver con las políticas públicas; la condición ideológica o condición de fe, no tiene que ver con las políticas públicas, eso no nos interesa […] cualquier persona que tenga valores universales puede entrar a este proyecto, no nos interesa si son blancos, morenos, flacos o gorditos”.

El PES, que es un partido con valores más conservadores, no promueve las relaciones entre personas del mismo sexo; en el proceso electoral pasado, 2015 -2016, García Pantoja fue el presidente de la institución política en Baja California Sur.

“Yo nunca he cambiado de ver las cosas, ni mi postura, siempre he dicho y diré en todas partes que yo soy cristiano, y mis conceptos sobre matrimonio son muy específicos, los míos, pero esos conceptos sobre matrimonio no son los conceptos que impongo en el proyecto”, aseguró.

Asimismo, agregó el Presidente de BCS Coherente: “En lo personal y, ni este proyecto, tiene la autoridad de decirle a dos personas cómo vivir su vida íntima o cómo vivir en pareja; es más, el Estado no debe de regular eso, debe de tener libertad de vivir con quien tú quieras […] que haya una figura legal que ampare esa unión, que los resguarde”.

Finalmente, García Pantoja declaró estar de acuerdo en que dos personas del mismo sexo sean libres de estar juntar, vivir su intimidad como deseen. “Yo estoy de acuerdo en el uso correcto de las palabras, y la raíz etimológica del matrimonio viene de otro rango, creo que sí se pueden unir, que si dos personas, dos hombres o dos mujeres se quieren unir, nadie debe impedirles […] estoy seguro que se deben unir las personas con quien se quieran unir”.