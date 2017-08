Autoridades no supieron cómo atender contingencia de mancha fecal en Los Cabos: Semarnat

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, Jorge Iván Cáceres Puig, dio a conocer que las autoridades responsables y encargadas de resolver e informar la mancha de lo que parecía ser una mancha fecal en costas de Los Cabos, no supieron cómo atender dicha contingencia, pues hubo descoordinación en cuanto a lo que se comunicó a los medios y a la sociedad.

“sí, tuvimos una reunión la semana pasada con todas las autoridades que tienen algo que ver con cualquier temática de esta naturaleza, estuvo Coepris, estuvo Semar, Capitanía de Puerto, Conagua, Profepa, Semarnat, Protección Civil, Ecología y Zofemat del Ayuntamiento de Los Cabos, todos porque cuando sucede una situación como ésta, hay protocolos que hay que seguir; en este sentido, al parecer la descoordinación que hubo en cuanto a la información que se dio a los medios de comunicación no fue la adecuada.

“Por ejemplo, aquí en La Paz está establecido un plan local de contingencia, que cada vez que hay un evento de esa naturaleza, se reúnen todas las autoridades y se saca un comunicado de inmediato para poder informar a la ciudadanía; en Los Cabos no había estado funcionando de esa forma y la descoordinación que hubo en ese momento fue lo que generó toda una desinformación en torno a lo que estaba pasando”.

Al respecto, sobre futuras acciones, el delegado de Semarnat comentó que se pidió reestablecer el Comité de Playas limpias de Los Cabos, así como realizar una sesión local del plan de Contingencia en dicho municipio.

“Se pidió que se restableciera el Comité de Playas limpias de Los Cabos a través de Conagua y de la Presidencia Municipal de Los Cabos; también se pidió que se realizara la sesión del plan local de Contingencia de Los Cabos, precisamente para ver cómo se van a atender este tipo de contingencias; y, finalmente, se programó una reunión”.

Sobre los avances en las investigaciones y estudios en el caso, Cáceres Puig explicó que aún no se cuenta con información que determine la causa de lo que llamó “materia orgánica en descomposición”, pues no se puede asegurar todavía que se trate de desechos o excremento humano; en ese sentido, dijo que dicha “espuma” puede deberse a varios fenómenos, los cuales siguen analizando.

“En ese sentido, precisamente, la información que tenemos no genera información concluyente que nos permita definir específicamente de qué se trataba esta espuma, lo que sabemos es que era espuma de materia orgánica, la materia orgánica en descomposición, y esto se puede deber a muchas cosas, el problema es que ahorita no tenemos la causa esencial de, pero hay fenómenos naturales que están muy documentados, incluso en Australia es donde tienen mayor documentación acerca de este tipo de fenómenos, y se puede deber a blooms (o proliferación) de microalgas que después se empiezan a descomponer, también puede ser de eufáusidos (crustáceo parecido al camarón), de muchas especies de organismos que proliferan, no espontáneamente, pero sí en una masa muy grande y que después se genera una descomposición en el agua”, dijo.

En ese mismo tenor, el funcionario federal indicó que no hay datos concretos, sólo resultados de estudios que se hicieron en las playas de Los Cabos, los cuales determinaron que éstas están limpias.

“Entonces, digamos que no tenemos la información concreta, tenemos resultados de estudios de la calidad del agua de las playas, y afortunadamente estos estudios salen limpios; esto nos dejó muchísimo más tranquilos en el sentido de que las playas no están contaminadas, que era nuestra principal preocupación”.

Finalmente, Cáceres Puig señaló que la segunda preocupación que tienen es que las autoridades sepan cómo actuar en situaciones como éstas, pues aseveró que no se debe estar “echando la bolita” unos a otros.

“En el otro sentido, la segunda preocupación más grande, es cómo deben de actuar las autoridades en el momento en el que se presenta una contingencia de esta naturaleza, porque no se vale estarse echando la bolita unos a otros, sino que tenemos que salir y decir qué es lo que está pasando y hacer los estudios necesarios para poder tener toda la información”.