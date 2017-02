Ayuntamiento de La Paz se amparará contra la PGR; no resuelven denuncias a exfuncionarios

"Yo creo que tenemos que ser parejos; es el llamado de este amparo […] vamos a meter este amparo porque no es justo”, declaró, ante la falta de respuesta de la PGR

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, informó que la próxima semana interpondrán un amparo en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por la falta de respuesta sobre el estado que guardan las demandas que se interpusieron por los supuestos desvíos de recursos federales por parte de la anterior administración, encabezada principalmente, por Esthela Ponce Beltrán.

“Como ustedes saben, metimos 22 demandas a PGR por el tema de 828 millones que consideramos no se emplearon como debían, hemos pedido explicación, no se nos ha dado; la semana próxima meteremos un amparo, la idea es que la PGR nos conteste, cuál es el estado que guardan están demandas, cómo están, se llamará a declarar a alguien o cómo está la situación. No hemos tenido una comunicación oficial.

Martínez Vega comunicó que esta es una facultad del Presidente Municipal, y que, lo único que están pidiendo es que se diga si hay algún culpable o no, pero, al final, lo que se busca es una respuesta.

“Se los informo, es una facultad del Presidente, que lo voy a hacer; si hay que nadie es culpable o lo que sea, pero que nos lo diga la PGR […] Tenemos que ser eficientes […] Yo creo que tenemos que ser parejos; es el llamado de este amparo […] vamos a meter este amparo porque no es justo”.

Acerca de si metería un amparo en el Congreso del Estado, también por la falta de resolución contra el juicio político contra exservidores municipales, por intentar cambiar el uso de suelo en la Sierra La Laguna, el alcalde de La Paz dijo que “ese es otro tema, pero ese lo tendrán que responder ellos a los ciudadanos, nosotros estamos cumpliendo”.

Asimismo, Martínez Vega aseveró que las autoridades federales no estaban siendo justas, pues, por un lado, la PGR no da ninguna información de las denuncias; pero, por otro, la Auditoría Superior de la Federación, ya comenzará a auditar al Ayuntamiento de La Paz, respecto a los programas del Gobierno Federal destinados a los municipios.

“Les quiero decir, con nosotros sí han estado siendo estrictos, porque nos acaba de llegar la notificación de la Auditoría Superior de la Federación que, a partir de la próxima semana, todos los programas federales del 2016, que ya nos toca a nosotros, vienen a ser auditados. Qué bueno, qué bueno que seamos auditados, pero quiero que seamos medidos por la misma vara; por un lado, está omiso PGR, pero por el otro lado sí nos están apretando.

“Yo se los dije, ni un peso va a salir de ningún programa federal para otra cosa que no sea el destinado”, finalizó el alcalde.