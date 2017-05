Ayuntamiento de La Paz podría terminar “muy mal” de seguir conflictos internos: Rosa Delia Cota

En el mismo sentido, la diputada local señaló que, al no llevar un control de las áreas, se le está complicando la situación, aseverando que le falta “mano dura”, pero con la ley en mano

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Ayuntamiento de La Paz podría terminar “muy mal” de seguir conflictos internos, declaró la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, sobre la situación que vive la administración municipal, tras darse la salida de Isidro Ibarra Morales como secretario general, así como los juicios que se han perdido y los posibles que podrían perder.

“Muy mal, muy mal, yo creo que mal, la ciudadanía no está viendo resueltas ni satisfechas sus demandas, no se están brindando los servicios de manera correcta, y bueno, hay acciones que los ciudadanos están señalando, y, en el conflicto interno, no están resolviendo para lo que realmente es el Ayuntamiento”.

En el mismo sentido, la diputada local señaló que, al no llevar un control de las áreas, se le está complicando la situación, aseverando que le falta “mano dura”, pero con la ley en mano.

“No está llevando un buen control de todas las áreas, no está revisando, analizando el trabajo que están llevando las áreas, por lo tanto, se le está complicando, creo que le falta una mano dura, determinar qué es lo que tiene que seguir, qué es lo que se debe de hacer, pero con la ley en la mano y no dejar que las cosas sigan corriendo

“Yo creo que se están ventilando las cosas de manera incorrecta, se están tomando determinaciones de manera muy aceleradas, están habiendo conflictos internos y esto va a resarcir en un mal gobierno en el Ayuntamiento de La Paz; esto realmente no debe de darse, debe de haber armonía para poder resolver los problemas fuertes, internos que se están teniendo y no andar entre jaloneos porque se dan una mala imagen”, dijo Cota Montaño.

Sobre los supuestos casos o juicios que ha perdido el actual Ayuntamiento de La Paz, la legisladora del partido del Sol Azteca comentó que, cuando ella fue alcaldesa, en su administración no se perdió ninguna, pues se realizaban análisis de manera profunda de cada uno.

“Eso es lo que leí, eso es también muy grave, yo quiero comentar que en razón de los 3 años que yo estuve en el Ayuntamiento, no perdimos ningún juicio, había cosas muy serias que se estaban dando largas, sin embargo, nos dedicamos a una revisión muy profunda”.

Asimismo, dijo que, en caso de que se perdieran algunos juicios, como el que se lleva contra la empresa concesionaria de alumbrado, la “situación va a trastocar el buen desempeño, del trabajo que se tiene que hacer en beneficio de los ciudadanos, y los servicios se van a dejar de brindar de manera adecuada porque van a entrar en una crisis económica muy fuerte”.

Sobre las aseveraciones que hizo la Síndica Municipal, de que el exsecretario general traicionó la confianza del alcalde y del Ayuntamiento, Cota Montaño dijo que: “Creo que debe de tener los elementos en la mano para poderlo decir, porque si no, es una responsabilidad muy grande”.

“La verdad es que un tema sumamente delicado, que no debió haberse dado ese compromiso (concesión) tan grande que hizo el Ayuntamiento anterior, y que este Ayuntamiento dice que lo va a desechar, que no va a continuar con ese trámite, debieron haberse hecho las cosas de manera transparente, con la Ley en la mano para no ponerse en ese riesgo en el que se encuentra hoy este Ayuntamiento, de tener que pagar cantidades millonarias, que se dice, que no se sabe si es una realidad […} pero cuando el río suena, es porque agua lleva”, finalizó la diputada del PRD.