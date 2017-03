Ayuntamiento se quedó sin luz porque debía un mes a la CFE, 8 mdp: Alcalde La Paz

El Presidente Municipal de La Paz expresó que la demora en el pago se debió porque “traen muchos problemas económicos”, y que, hay momento en los que tienen que priorizar a quién se le paga primero

La Paz, Baja California Sur (BCS). Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz, explicó la casusa del por qué, el pasado jueves 16 de marzo, el edificio del Ayuntamiento se quedó sin luz por un lapso de hora y media, aproximadamente, la cual fue porque hubo un atraso de un mes en el pago del convenio “Peso a peso” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la cual le debían alrededor de 8 millones de pesos.

“El tema del convenio ‘Peso a peso’ íbamos un mes atrasado, en el tema de la administración traíamos como 8 millones u 8.5 millones de pesos pendientes; pero hoy, con la nueva norma de la Comisión Federal, que pasa a tema privado, si hay algunos recibos pendientes o algo, parece ser que fue lo que pasó, te mandan avisos de corte precautorio para que estés atento a eso”.

Las oficinas de Ayuntamiento de La Paz, sufrieron un corte del suministro de energía eléctrica por parte de la CFE, a falta de pago, lo que provocó que los empleados se vieran obligados a abandonar sus labores ante la imposibilidad de desempeñarlos.

Este tipo de situaciones, ya habían pasado en la administración anterior, encabezada por la exalcaldesa Esthela Ponce Beltrán; sin embargo, ésta sería la primera ocasión que ocurre bajo el mandato del edil paceño actual, Armando Martínez Vega.

El munícipe recalcó que, aunque no se reunió con autoridades de la CFE, el corte de la electricidad se dio de manera normal, como a cualquier usuario al que, por falta de pago, se le limita este servicio.

“Yo no me he sentado con Comisión Federal […] pero, según información que dio el superintendente es que era en ese sentido, que es sistemático y fuimos como cualquier usuario […] Por un lado está bien, si tenemos un foquito, pues está pendiente; el corte prácticamente duró una hora y media, algo así”.

Finalmente, el Presidente Municipal de La Paz expresó que la demora en el pago se debió porque “traen muchos problemas económicos”, y que, hay momento en los que tienen que priorizar a quién se le paga primero.

“Porque traemos muchos problemas, el tema económico aquí es un asunto y tenemos que priorizar, si tenemos un pago en Comisión, pero se nos atraviesa la quincena, pues primero la quincena y al otro día la Comisión, así estamos. Es un tema que yo no lo estoy diciendo, es un tema complicado el económico, cada quincena es un problema”.