Baja California Sur podría tener entrenador de esgrima de origen francés: Insude

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se anunciara que Baja California Sur podría tener un equipo representativo de esgrima, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), José Ávila Geraldo, dio a conocer que estarían próximos – febrero 20117 – a contratar a un entrenador de origen francés para hacerse cargo de éste.

“En esgrima nos queremos traer a un entrenador francés, ya hablamos con él, ya lo tenemos, digamos, apalabrado, ya el Gobernador lo vio con muy buenos ojos, y pues nada más es cuestión de empezar a cerrar filas para el año que viene y empezar a crecer.

“Yo creo que debemos de estar cerrando el contrato con él en el mes de enero, yo creo que oficialmente debería estar en febrero, si todo corre bien”.

En este mismo sentido, Ávila Geraldo comentó que ya se han dado cursos en este deporte – poco practicado en el estado – y que, con la incorporación de este entrenador, el nivel de los practicantes podría subir.

“En esgrima ya arrancó con la asociación, ya vinieron a dar cursos, ya hay una escuela instalada, ya con un entrenador aquí va a subir mucho el nivel”.

Por otro lado, el Director del Insude habló acerca de la difusión de otros deportes, distintos a los más practicados, como el fútbol, básquetbol, béisbol, entre otros, los cuales son menos conocidos, pero que también tienen personas interesados en ser parte de éstos.

“Le acabamos de presentar al Gobernador, que lo vio con muy buenos ojos la implementación de nuevos deportes, pero vamos a trabajar y le vamos a apostar a los entrenadores; ahorita le acabamos de presentar una planilla de entrenadores para esgrima, bádminton, y una serie de deportes, traemos un proyecto muy fuerte con el ajedrez, con el remo y el canotaje”.

Ávila Geraldo señaló que sí existen personas que se acercan a preguntar por estos deportes no tan populares, pero que, hasta que no se configuren u organicen bien, no pueden medir la demanda que existe de ellos.

“Sí salen, por ahí salen personas que nos mencionan algunos deportes, pero la demanda no la vamos a medir hasta que no le pongamos el producto en la mesa; es decir, aquí hay escuela de esgrima y a ver cuántos vienen, aquí bádminton, hay tenis sobre mesa, todos esos deportes que de alguna manera no están tan populares, que vamos a empezar a trabajar”.

Finalmente, el titular del Insude dijo que será a partir del mes de febrero que iniciarán con promoción de estos deportes y que pueda atraer a nueva gente que guste de éstos y practicarlos.

“Vamos a trabajar con las escuelas técnico-deportivas, vamos a crear publicidad, vamos a empezar a generar proyectos de promoción y empezar a jalar gente nueva; yo creo que, a partir de febrero, vamos a cerrar todo en enero, en el caso de que ya se cierren algunas contrataciones de entrenadores o de nuevos proyectos”.