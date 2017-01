Baja California Sur tendrá nuevo partido político para el 2017; se trata de BCS Coherente

“No hay una clave, fue la conjunción de muchos factores, una parte es el hartazgo que existe en la sociedad mexicana", explicó el Secretario General de BCS Coherente

La Paz, Baja California Sur (BCS). Éste sábado 10 de diciembre, la agrupación política Baja California Sur Coherente, logró las afiliaciones y asambleas distritales que exige el Instituto Estatal Electoral (IEE) para convertirse en partido político a partir del 2017.

Con la presencia de funcionarios del IEE de Baja California Sur – quienes dieron fe de la realización de la Asamblea Estatal –, delegados de los 16 distritos electorales en el estado, afiliados al nuevo partido, integrantes de la organización México Coherente, se tomó protesta a los que serán los próximos presidentes de los Comités de cada uno de los 5 municipios, así como del Comité Estatal y los cargos que se estarán ejerciendo.

Además, durante el evento protocolario, se entregaron todas afiliaciones que el IEE requería para que BCS Coherente se conformara como partido. El Organismo Electoral pedía como mínimo, 1,247 afiliaciones, de las cuales consiguieron 3,426. Fueron 1,377 en La Paz, 1,372 en Los Cabos, 301 en Comondú, 82 en Loreto y 295 en Mulegé. Asimismo, BCS Coherente necesitaba realizar por lo menos 11 asambleas distritales, pero consiguió 12.

Ante esto, su presidente, Yhassir García Pantoja, aseguró que “será muy difícil que el IEE nos tumbe alguna asamblea, es decir, que no la certifique; así como las afiliaciones, que pudiera rechazar algunas, pero nosotros ya prácticamente lo conseguimos”.

Diego Iván Ricaño Enciso, secretario general del Comité Estatal, declaró que una de las razones por las cuales se logró el objetivo, fue el encontrar a personas que se sentían hartas de los políticos “no hay una clave, fue la conjunción de muchos factores, una parte es el hartazgo que existe en la sociedad mexicana; además de que hay más información a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, y eso permite a la gente abrir los ojos”.

“Otro aspecto fundamental es que somos ciudadanos, que no tenemos carrera política, somos ciudadanos de pie, somos Juan, Pedro, nadie nos había visto en una tribuna, nadie nos había visto compitiendo y somos ciudadanos hartos, y eso lo hemos logrado transmitir a la gente”, agregó Ricaño Enciso.

Por otro lado, el Secretario General resaltó que los que decidieron afiliarse y ser parte de BCS Coherente va más allá de llenar una hoja y firmarla, sino que vieron en el equipo de trabajo a personas que no necesariamente saben de política, dar un discurso o vestirse como político.

“Ellos se volvieron parte, que somos ciudadanos comunes y corrientes, no es una simple afiliación de una hojita que llenaron y firmaron, de verdad, están integrados en un equipo. Cómo lo logramos transmitir, creo que es notorio, desde cómo nos dirigimos en un discurso, tenemos que acabar con los paradigmas de la política, de los políticos bien vestidos, del político que tiene que bajarse siempre de una suburban, el político puede andar en bicicleta, echarle gasolina a su carro y revisarle el aceite, no necesita tener chalanes para todo”.

En el mes de enero, la todavía agrupación, entregará toda la documentación requerida, para que meses después, en mayo o junio, les sea entregado oficialmente su registro como nuevo partido político de Baja California Sur, y así, poder participar en el próximo proceso electoral 2017-2018, para elegir diputados locales y presidentes municipales.

“Nosotros no queremos, y no podemos, y no ha pasado por nuestras mentes, el hacer esos grandes eventos de entrega de despensas, porque es lo que hacen los demás; nosotros queremos llegar a las conciencias de cada sudcaliforniano, por medio de cursos, de capacitaciones, pláticas, tenemos que hacerlos partícipes de la política”.

Fue el pasado 13 de febrero, cuando un estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Joel Navarro Merino, y un médico general, Diego Iván Ricaño Enciso, platicaron para BCS Noticias, que creen que BCS Coherente, puede ser una nueva propuesta en la forma de gobernar, de generar menos impuestos y dar más poder a los ciudadanos; por eso, presentaron su intención de registro como partido político ante el IEE, a finales del mes de enero.

“Primero que nada, a mí me gustaría aclarar que un partido político más no significa más impuesto, el Instituto ha sido muy claro, de que no se le va a cobrar más dinero a la gente, el presupuesto ya está designado; entonces, si crea un nuevo partido político, ese presupuesto se va a dividir entre total de los partidos que que haya […] Nosotros lo vemos como una manera de quitarle el poder a los partidos grandes, a los monstruos de la política, todos pensamos de la idea de ser libres, de lo que piensas y haces, la coherencia, y es algo que no hemos visto hasta el día de hoy en los políticos”, comentó Navarro Merino, encargado de las finanzas del nuevo partido.