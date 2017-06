Baja California Sur es el único estado con los 2 semáforos anticorrupción en verde: Gobernador

"Nos invitaron a compartir nuestras experiencias y creo, me sentí al menos, muy conforme de que se estén dando cuenta que estamos buscando hacer las cosas de manera diferente y mejor en Baja California Sur”, manifestó el mandatario estatal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, declaró que Baja California Sur es la única entidad del país que está en ‘verde’ en los semáforos en materia anticorrupción, así como del 100 % en avances en implantación de este sistema, esto según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

“Hay un semáforo que tiene el Imco, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en donde nos están monitoreando, que habla, a propósito de colores de un semáforo y de porcentajes de avance, Baja California Sur es el único, que en los dos semáforos que hay en materia de anticorrupción está en verde y con el 100 % de avance”.

En ese mismo tenor, Mendoza Davis indicó que la media península es de los estados que van con más avances en la creación y constitución del andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual va a la par del Nacional.

“Sí, tuve el gusto de que me invitara Coparmex nacional a la Ciudad de México, a un foro en materia anticorrupción, tuve el gusto de ser uno de 2 gobernadores que fueron invitados a este foro; y, me da gusta, además, que así lo haya sido, porque somos de los estados que vamos marcando mejor en todo el tema de la creación y constitución del andamiaje del Sistema Anticorrupción”.

Asimismo, agregó: “En función de eso, nos invitaron a compartir nuestras experiencias y creo, me sentí al menos, muy conforme de que se estén dando cuenta que estamos buscando hacer las cosas de manera diferente y mejor en Baja California Sur”.

Por otro lado, el Ejecutivo Estatal celebró la participación del Gobierno del Estado en el accidente ocurrido en el municipio de Mulegé, en donde alumnos de una escuela normalista de Baja California resultaron heridos, así como 2 fallecidos, esto a través del uso de la ambulancia aérea para el traslado de jóvenes hasta centros médicos para recibir atención.

“Hoy ha demostrado, una vez más, ese servicio que pusimos al servicio de la población de Baja California Sur, y ahora, lamentablemente en un caso como éste, incluso para los del vecino estado de Baja California, que es de mucha utilidad y de gran necesidad.

“Ahora no sólo establecimos u puente aéreo dentro de Baja California Sur, sino que, con una ambulancia que tiene el estado norte tuvimos intercambio de pacientes en Guerrero Negro, nosotros le llevamos a Santa Rosalía y ellos trasladaron al estado norte, y trajimos a La Paz, si más no recuerdo, 4 ó 5 enfermos. Lamentablemente, uno de lo que trajimos falleció”.

Finalmente, Mendoza Davis señaló que, aunque no tiene los resultados periciales, la causa del accidente fue provocado por fallas mecánicas y no por imprudencia al manejo o por el camino; pero, reconoció la peligrosidad de la carretera en esa zona del estado.

“Entiendo, hasta, no tengo a la mano el peritaje de la Procuraduría ni de la Policía Federal, pero entiendo que fue una falla mecánica, no un tema de imprudencia en el manejo; sin embargo, por supuesto que he transitado por esa cuesta, y es una cuesta angosta y muy alta, como lo está, lamentablemente, toda nuestra carretera que se ha ido haciendo vieja, porque ahora las especificaciones de los carros han ido cambiando”.