Ballenato que se encontró muerto en Ojo de Liebre, no habría sido Costalito de Sal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El prestador de servicios turísticos de avistamiento de ballena gris en el Santuario de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, Abel Morán, comentó que el ballenato albino que se encontró muerto y en avanzado estado de descomposición en la laguna Ojo de Liebre, el pasado 16 de marzo, no era Costalito de Sal, si no un ejemplar con las mismas condiciones, pero que no se había detectado hasta el momento de su muerte.

En ese sentido, Morán mencionó que se llegó a esta conclusión luego de analizar detenidamente las fotografías del ballenato albino que apareció muerto en las costas de la Laguna Ojo de Liebre el mes pasado, pues el ejemplar fallecido, era más grande, además de que poseía características más adultas; mencionó que Costalito de Sal, de haber sobrevivido, ya debería estar en las aguas del polo norte, a más de 10,000 kilómetros de la bahía sudcaliforniana.

Por otra parte, Abel Morán informó que este 15 de abril concluyó oficialmente la temporada de avistamiento de ballenas con un saldo favorable en cuanto a la llegada de turistas; mencionó que sólo en Ojo de Liebre, se registró el arribo de 4,000 visitantes; sin embargo, dijo que el número de cetáceos que ésta temporada arribaron a BCS disminuyó, pues se tuvo registro de 1,700 ejemplares de ballenas, contra 2,700 la temporada pasada.

Explicó que a diferencia de otros años marzo fue muy bueno debido a la presencia del ballenato albino Costalito de Sal que atrajo mucho a los visitantes; en años anteriores lo más alto de la temporada se registraba en el mes de febrero; además, aseveró que un factor más que actuó en beneficio de los prestadores de servicios, fue la paridad peso dólar ya que el servicio se cobra en moneda americana o su equivalente en pesos.

Finalmente y en relación con la baja en el número de ejemplares, Abel Morán explicó que se debió a las condiciones climáticas ya que la temperatura del agua en esta temporada invernal fue casi similar entre la de la laguna y la de aguas afuera.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano