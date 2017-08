En BCS, entre 13,000 y 15,000 personas se dedican al trabajo doméstico informalmente: STPS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS) en Baja California Sur, Gustavo Hernández Vela-Kakogui, informó que existen entre 13,000 y 15,000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico, ya sea prestando un servicio de aseo, de asistencia a una persona o cualquiera relacionado al hogar, pero que se considera que están dentro de la actividad informal.

“En Baja California Sur, en cifras de INEGI, hablamos de un número estimado, en cuanto a mujeres nada más y que laboran en un trabajo doméstico, podríamos estar hablando de 13,000 y 15,000 personas que se dedican a este tipo de trabajo remunerado; teniéndolo, desde luego, como una actividad informal, pero es una relación laboral […] En promedio, puede ser entre 3 y 5 salarios mínimos aproximadamente (lo que ganan)”.

Hernández Vela-Kakogui precisó que un trabajador doméstico, por lo general y principalmente en el hogar, no tiene un contrato firmado con el patrón ni están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero esto no significa que no exista una relación laboral o que no tengan estos derechos.

“Normalmente, los trabajadores domésticos entendemos aquellos que prestan servicios de aseo, asistencia y cualquier tipo inherente al hogar, de una persona o familia; desde luego, en el Instituto Mexicano del Seguro Social no existe un régimen obligatorio para inscripción de los trabajadores domésticos, sin embargo, no quiere decir que no puedan ser inscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social o que no tengan derechos laborales como cualquier trabajador.

“Ellos tienen derecho a percibir un salario que no puede ser menor al mínimo, tienen descansos semanales, como cualquier trabajador […] el patrón tiene obligaciones también […] aunque no hay contrato, se deben respetar los derechos laborales”, añadió el funcionario estatal.

Entre los derechos con los que cuenta un trabajador doméstico, si es que no cuenta con seguridad social, es que, en caso de enfermedad o fallecimiento de éste, el patrón deberá hacerse cargo de los gastos del empleado, sin importar si tiene contrato firmado o no, indicó Hernández Vela-Kakogui.

“Por ejemplo, en caso de muerte, esperando que nunca suceda, pero en caso de muerte el patrón debe sufragar los gastos del sepelio; en caso de enfermedad, el patrón tiene la obligación de proporcionar la asistencia médica, en tanto logra la curación […] como un trabajo normal. Ellos tienen a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para hacer valer cualquier tipo de queja o cualquier situación que vulnere estos derechos.

“No es necesario que exista un contrato por escrito cuando existe una relación de subordinación de una persona que presta su servicio y hay el cumplimento de una obligación a través del pago de una salario o retribución, pues hay una relación laboral […] incluso, cuando hay un despido injustificado o si no les quieren pagar, se atienden a través de la Procuraduría”, dijo.

Por otro lado, dentro del mercado o actividad formal, es decir, aquellos registrados ante el IMSS y que pueden prestar sus servicios en una casa o en una empresa, hay cerca de 23,000 personas que se dedican a este tipo de labores.

“En el mercado formal el trabajo doméstico, de trabajadores domésticos no solamente en una casa, sino en una empresa o en alguna entidad, estamos hablando aproximadamente de 23,000, que están asalariados, es decir, que estén inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, finalizó el titular del a STPS en BCS.