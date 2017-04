En BCS, bajó consumo de tabaco en jóvenes, pero creció el de alcohol; mujeres beben más: CIJ

En el uso de drogas ilegales, en Baja California Sur, el mayor consumo se da con la marihuana, seguida de las metanfetaminas y la cocaína. Actualmente, un 80 % de los jóvenes que están en algunos centros de atención, son consumidores de estas sustancias

La Paz, Baja California Sur (BCS). La directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) La Paz, Beatriz Elena Aranda Losoya, informó que en el estado se redujeron los índices de consumo de tabaco en los jóvenes; pero, a su vez, la ingesta de alcohol se incrementó, colocando a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional.

“De las drogas legales que tenemos, antes teníamos en primer lugar al tabaco, ahorita ya rebasó el alcohol en el consumo, respecto al tabaco; con las reformas que se han hecho ha bajado mucho el consumo de tabaco […] Nosotros estamos por arriba de la media nacional en el consumo de alcohol, estamos ocupando el tercer lugar”.

Un sector que ha registrado aumento en el consumo de esta sustancia – droga legal – es de las mujeres, quienes, por la idea de “equidad de género” beben igual que los hombres; pero los daños no son los mismos, comentó la directora del CIJ.

“Ha aumentado mucho el consumo en las mujeres, estos mitos de que la equidad de género, de que son iguales, no, físicamente las mujeres somos diferentes por la cantidad de grasa que tiene nuestro organismo y nuestro hígado tarda más en procesar el alcohol, y, por ende, provoca daños. Nuestras muchachitas están consumiendo alcohol de una manera tremenda, en secundaria y preparatoria, mucho”.

Aranda Losoya agregó también que el consumo de bebidas embriagantes no sólo trae repercusiones como en accidentes al momento de conducir, sino en los sociales o familiares, también en el costo que le representa al Estado tratar con el tema.

“El alcohol, desafortunadamente, por el hecho de ser legal, creen que es una sustancia que no daña; entonces, sabemos que el uso y el abuso de esta sustancia es dañina, y no nada más que estemos ocupando primeros lugares en accidentes automovilísticos, embarazos en jóvenes, violencia familiar, divorcios que están muy relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, es los costos que esto genera al sector salud”.

Por otro lado, la directora de los CIJ en La Paz señaló que, en el uso de drogas legales, en Baja California Sur, el mayor consumo se da con la marihuana, seguida de las metanfetaminas y la cocaína. Actualmente, un 80 % de los jóvenes que están en algunos centros de atención, son consumidores de estas sustancias.

“Desafortunadamente, las drogas ilegales que tenemos de más consumo es la marihuana, le continúa lo que son las metanfetaminas, en segundo lugar; y, después, le sigue la cocaína […] nosotros brindamos apoyo a algunos anexos que nos han pedido apoyo, y yo creo que el 80 % de los jóvenes que están en los anexos son consumidores de metanfetaminas y la marihuana”.

Finalmente, Aranda Losoya expresó que, el uso de drogas ilegales no distingue extractos socioeconómicos, pues puede alcanzar tanto a los que tiene acceso a los recursos económicos, como a los que no lo tienen.

“Tristemente, las drogas son como la muerte, no tienen una elección, todos los extractos sociales tienen un problema de adicciones, todos; años atrás, me acercaba a los colegios y con los directivos, y le decía que muchas veces los jóvenes, al tener mayor facilidad de acceso a lo económico, obvio, son puntos claves para las mafias, de que hay más facilidad de que compren la droga a que si se van a donde no llevan dinero ni para comer. Esto no distingue extracto socioeconómico”.