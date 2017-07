BCS es el segundo estado de México con más policías en activo reprobados; el 38 % no pasó las pruebas

La Paz,Baja California Sur (BCS). A través de una infografía emitida por el medio nacional Animal Político, se dio a conocer que Baja California Sur, es el segundo estado de la república Mexicana, con más agentes policiacos reprobados en el examen de Control y Confianza, mismos que aún se desenvuelven dentro de las diferentes dependencias de seguridad.

El estudio, realizado con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México (SNSP) contempla elementos de seguridad tanto estatales, como ministeriales, municipales y custodios de las 32 entidades federativas de la república; allí se dio a conocer que el estado de Sinaloa lidera las cifras, con un 52 % de sus agentes reprobados, aún laborando, seguido por la media península, con un 38 % de sus policías que ya deberían haber sido cesados de sus cargos.

Después, en el ranking le siguen estados como Nayarit con un 29 %; Sonora, con un 24 %; Michoacán y Guerrero con un 23%; Veracruz con un 18 % y finalmente los estados de Zacatecas, Hidalgo y Tabasco, con un 17 %.

Al respecto, se dio a conocer que tan solo en el municipio de La Paz, se necesitan alrededor de 100 millones de pesos para poder liquidar a los agentes que reprobaron las pruebas correspondientes; sin embargo, pese a que no están capacitados, a falta del capital económico para finiquitarlos conforme a la ley, éstos siguen trabajando.

“Estamos en ese tema, ahorita me acaban de pasar una listita, y el problema es el tema financiero, no nos ha autorizado la Federación recursos extraordinarios para la liquidación […] estábamos hablando el año pasado de alrededor de 100 millones de pesos, alguna cosa así, no tengo el dato exacto, pero es sobre esa cantidad y no la tenemos”, comentó el Alcalde de la capital del Estado, Armando Martínez Vega.