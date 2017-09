BCS está entre las regiones con más violencia hacia las mujeres

La investigadora de la UABCS, Maria Luisa Cabral Bowling, aseguró que la entidad se encuentra entre 2 de los núcleos de mayor violencia contra las mujeres; reiterando que se deberá trabajar con las situaciones de desapariciones en Los Cabos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Según estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Baja California Sur está entre las regiones de México donde hay más violencia contra las mujeres, indicó la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), María Luisa Cabral Bowling.

Con relación a lo anterior, mencionó que, aunque la entidad es uno de los estados que menos impunidad tiene, hay un 97 % de casos que no se resuelven, en delitos en general.

En cuanto a los feminicidios, señaló que se han realizado modificaciones en el Artículo 130 y 165 del Código Penal, que tipifican el homicidio agravado por feminicidio el cual puede llegar a condenas de 25 a 30 años de cárcel, sin embargo, existen crímenes de este tipo que no han sido calificados como feminicidio.

Cabe mencionar que, en el caso de la violencia contra las mujeres hay dos casos muy graves: “violencia en torno a la pareja, familia, relaciones de parentesco y la otra relacionada con el crimen organizado que tiene que ver con trata de personas” explicó.

De acuerdo con las estadísticas, donde se cometen más asesinatos contra mujeres son las zonas alrededor de Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Sinaloa y el Estado de México. “Y en el caso de Baja California Sur estamos en una zona de influencia de 2 núcleos de violencia contra las mujeres, las cuales son Sinaloa y Tijuana”.

Asimismo, evidenció que, dentro de este contexto, en el municipio de Los Cabos, hay situaciones de desaparición de jovencitas, principalmente en la colonia El Zacatal; y en muchos casos algunos medios de comunicación no difunden la información.

Finalmente, al ser cuestionada sobre las opiniones de algunos líderes, catedráticos y periodistas con respecto a que las victimas de feminicidios se lo han buscado, opinó que tenemos un nivel de descomposición fuerte donde las mujeres se convierten en víctimas de la situación.

“Estamos en una situación muy compleja de violencia general, pero sí afecta a ese grado a las mujeres es porque la situación ya es muy grave. Como sociedad debemos exigir que el sistema para el combate a la corrupción (y a la impunidad), no solo sea una simulación que se modifique lo que tenga que cambiarse en el nuevo Sistema de Justicia Penal. También podemos tratar de protegernos con organizaciones, exigir la famosa alerta de género que no han querido activar y que en Los Cabos desde hace mucho debió de existir. Exigir la información, porque ocultarla no resuelve los problemas”, concluyó.

Con información de El Sudcaliforniano