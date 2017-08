En BCS, los montos de créditos no alcanzan para comprar casas; construir es caro: Gobernador

Mendoza Davis reconoció que el déficit de viviendas en la media península es muy grande, pues existen 35,000 créditos disponibles, los cuales no se pueden utilizar por lo inaccesibles que son; por otro lado, expresó que la nueva generación de jóvenes-adultos – millennials – ya no piensan en tener un patrimonio que los arraigue a un solo lugar

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, declaró que Baja California Sur enfrenta un déficit de vivienda, pues debido al crecimiento poblacional acelerado de los últimos años, no hay casas para adquirir por los trabajadores, principalmente porque el costo de éstas es muy alto, comparado con los montos de los créditos autorizados por el Infonavit, el cual no alcanza para cubrirlo.

“El problema que enfrentamos en Baja California Sur es que es el estado que tiene el crecimiento poblacional más acelerado de todo el país, en materia de vivienda es bien importante y complejo, y se trata de un tema multifactorial; hay 35,000 créditos autorizados en el Infonavit para adquirir vivienda en Baja California Sur, de trabajadores formales, y que no hay casas en venta para poder adquirirlas.

“Las causas son muchas, pero en general, es que el monto de los créditos que tiene Infonavit autorizados, por los salarios de cotización de los trabajadores, no alcanza para cubrir los costos de la vivienda en Baja California Sur, porque construir aquí es muy caro, porque la tierra aquí en Baja California Sur es muy cara”, dio a conocer el mandatario estatal.

El titular del Ejecutivo en el Estado comentó que esta problemática ya se planteó al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues, ante la llegada de más personas a la entidad, el negocio de la construcción de viviendas no está siendo redituable, esto por los altos costos en las casas; asimismo, señaló que se buscará desarrollar nuevos programas en este rubro, en beneficio de la población.

“Lo que hicimos es plantearle al director general que tenemos que tenemos que hacer algo, porque no es posible que siga llegando gente a Baja California Sur y que, a quienes del desarrollo de vivienda su negocio, no les salga el negocio porque los precios de las casas resultan muy altos en Baja California Sur y no alcanzan para esos trabajadores.

“Hemos establecido una mesa permanente de trabajo con diversos funcionarios de mi gobierno y del Infonavit, y vamos a ir resolviendo, uno por uno, los temas y las diversas variables que tienen que ir incidiendo para que se desarrollen de nuevo programas de vivienda en Baja California Sur y que pueda la gente que tiene derecho a ello, y que es un derecho constitucional, adquirirlas”, indicó.

Mendoza Davis reconoció que el déficit de viviendas en la media península es muy grande, pues existen 35,000 créditos disponibles, los cuales no se pueden utilizar por lo inaccesibles que son; por otro lado, expresó que la nueva generación de jóvenes-adultos – millennials – ya no piensan en tener un patrimonio que los arraigue a un solo lugar.

“Sí, muy grande, muy grande. Yo les diría nada más que hay 35,000 créditos autorizados que podría estar la gente comprando su casa y no tienen dónde comprarla […] ahora, se está dando un fenómeno muy curioso con la nueva generación que se conoce como los millennials, en general, que son los que tienen hoy como 30 años, ya no tienen esa ambición necesariamente de contar con patrimonio y la casa, porque los ata la tierra, y ahora los millennials creen en viajar y conocer”.

Por último, el Gobernador del Estado dijo que se revisará la Ley de Arrendamiento de la entidad para hacer modificaciones, con las cuales las personas tendrán más facilidades de rentar una casa en lugar de comprarlas.

“Tenemos que buscar la manera de que no sólo sea construcción, sino renta de vivienda también; entonces, vamos a buscar hacer ahí unas modificaciones en nuestra Ley de Arrendamiento para que haya, quien pueda hacer del arrendamiento de vivienda un negocio, para aquellos que no quieran comprar y prefieran rentar”.