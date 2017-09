Busca Ayuntamiento de La Paz contratar empresa externa para cobrar rezago en pago de predial

Martínez Vega, por su parte, dijo que, incluso él, desconocía de qué empresa se trataba y qué porcentaje – por honorarios – se le pagaría por resultado obtenido sobre el incremento de la recuperación del pago del impuesto predial y demás contribuciones con rezago

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este viernes, durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, se propuso un Punto de Acuerdo en donde se pretendía autorizar la contratación de una empresa externa, llamada “Ambiental Legal Proyectos, S.C.” para que esta realizara los cobros de la cartera vencida en el impuesto predial y otros pagos de los contribuyentes con rezago; pero, debido a la presión de ciudadanos presentes en la Sala, se decidió no aprobarse, sino enviarse a la Comisión correspondiente para revisarla.

La justificación de presentar dicho Punto es que el Ayuntamiento de La Paz cuenta con un rezago de 497 millones de pesos, lo cual no ha podido recuperar; además de 76 millones en el 2017. Por lo tanto, la Tesorería Municipal se declaró incompetente para llevar a cabo dicha actividad, argumentando que no contaba con el personal capacitado ni con el material suficiente para hacerlo. Dicho esto, se propuso contratar a una empresa externa – previamente calificada – para que ejerciera dicha labora, no sólo de emitir notificaciones, sino de ejercer acción penal en contra de los morosos.

Al momento de tocar el Punto de Acuerdo, se omitió la lectura del dictamen y se pretendía votar para su aprobación; no obstante, ciudadanos presentes en la Sala de Cabildo exigieron al alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, que se diera lectura al mismo, a lo cual accedió.

“En fecha 24 de agosto del 2017, el Tesorero Municipal de este Honorable XV Ayuntamiento de La Paz informó a esta Presidencia Municipal que no cuenta con personal calificado ni con recursos económicos ni recursos materiales suficientes para llevar a cabo el procedimiento de notificación, ejecución y cobranza.

“Considerando la información de la Tesorería, toda vez que no existe una empresa en el municipio de La Paz con experiencia suficiente para llevar a cabo este programa y que además trabaje a resultados, es que con base en la información curricular de la empresa Ambiental Legal Proyectos S.C., que es una empresa que cuenta con capital y personal suficiente para llevar a cabo bajo su propio riesgo y costo, los procedimientos necesarios para la recuperación del rezago del pago del impuesto predial con éxito”, indica el dictamen leído por la síndica, Rosa Evelia Solorio Ramírez.

“[…] resulta viable la acción de contratar a un externo que realice los trabajos de notificación, ejecución y cobranza, así como llevar el procedimiento administrativo de ejecución sin sustituir la figura del Tesorero Municipal como autoridad fiscal, sino como apoyo a éste […] a quienes sólo se les pagará una cantidad únicamente sobre el excedente real presupuestado […] sin que ocasione una erogación extra al Municipio de La Paz”, continuó en su lectura la Síndica Municipal.

Martínez Vega, por su parte, dijo que, incluso él, desconocía de qué empresa se trataba y qué porcentaje – por honorarios – se le pagaría por resultado obtenido sobre el incremento de la recuperación del pago del impuesto predial y demás contribuciones con rezago. En ese mismo momento, aseveró estar abierto a que se hagan más o mejores propuestas que ayudan a tener arcas municipales más sanas; por lo tanto, dejó el tema para que se prorrogara de 15 a 20 días para que se siguiera analizando.

“EL tema de contratar que se interesara en poder ayudarnos, un porcentaje, no vamos a pagar un cinco nosotros […] si se recuperan 10 pesos, se paga un porcentaje de esos 10 pesos, todavía no está establecido el porcentaje; si no hay recuperación, no pagaremos nada.

“Esta empresa que está ahorita aquí, que yo la verdad la desconozco, pero es un tema que me informan a mí, porque es la empresa que presta más facilidades y la que menos cobra […] yo no tengo problema de abrir un compás para que se presenten otras empresas, y por escrito, me hagan llegar la factibilidad más propia […] o una propuesta mejor de cómo hacer llegar recursos al Municipio, para recuperar el rezago, no tengo ningún problema, no sé, 15 ó 20 días”, agregó el munícipe paceño.

Regidores en contra de la propuesta

En ese mismo tenor, los regidores de oposición manifestaron sus inquietudes y dudas respecto al tema, en donde Alejandro Tirado Martínez, del Partido Verde (PVEM), pidió que se aclarara el tiempo de duración del contrato, en caso de darse, pues no se detallaba si sería para esta o también se extendería a las siguientes administraciones; además, si será sólo para pequeños o grandes contribuyentes, o, por cantidad.

“Definir el fin exacto de la empresa, porque se habla de impuestos prediales y de otras contribuciones fiscales, que no quedan claras cuáles son, si son multas o cuál va a ser, ni las cantidades o personas […] debemos de especificar si el periodo va a ser de ahorita hasta el último día de esta administración o para otras administraciones”, dijo.

En la participación de Óscar Martínez Burgos, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), puntualizó estar en contra del mismo, pues señaló que el Ayuntamiento de La Paz sí cuenta con el personal necesario para realizar esta actividad.

“No puedo estar de acuerdo en contratar a una empresa externa, yo sí creo que tenemos la capacidad, entre los más de 1,000 trabajadores con los que cuenta el Municipio de La Paz, para que, de ente ellos salgan más de uno y realice este trabajo. Yo creo que dentro de nuestros trabajadores hay capacidad de sobra […] no tenemos ninguna documentación que diga que trabajó en otro estado y se condujo con total transparencia”.

Finalmente, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosalva Tamayo Aguilar,

“Es una empresa donde no tenemos la certeza de su funcionamiento, no conocemos el giro comercial realmente, y todavía no sabemos cuánto nos va a cobrar […] se debe de ir con las empresas grandes y no sólo con los usuarios cautivos, que apenas tiene para pagar. Creo que tenemos el personal y la capacidad para hacerlo. Yo voy en contra de esta propuesta”, sentenció.