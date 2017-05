Buscan a turista desaparecido en Cabo Pulmo; rechazan haya sido devorarado por tiburones

Los compañeros del hoy extraviado, aseguran que se acostaron a dormir a orilla de la playa conocida como Los Arbolitos y cuando despertaron ya no lo encontraron, por lo que iniciaron su búsqueda.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El pasado sábado 6 de mayo, se dio el reporte de la desaparición de una persona del sexo masculino en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, de nombre Andrés Rozada Diego Fernández, de 33 años de edad quien fue visto por última vez a las 17:00 horas, cuando salió a caminar por los alrededores de la playa “Los Arbolitos”; al momento, las autoridades de rescate yProtección Civil de la Zona, continúan con la búsqueda del joven, en la zona del Área Natural Protegida.

Aunque en diferentes medios de comunicación locales, se dio la noticia de que se habrían encontrado los restos humanos del joven, quien según la información que se manejó en un principio, habría sido devorado por tiburones en la zona, el director de Protección Civil del municipio de Los Cabos, Marco Vázquez Rodríguez, desmintió que se hayan encontrado restos del turista, originario de la ciudad de Léon.



Del mismo modo, el funcionario rechazó definitivamente la versión que circulaba por los medios locales, en la cual se aseveraba que el turista había sido descuartizado por tiburones.

Ayer domingo se integró a las tareas de localización un helicóptero de la Policía Federal, otro de la Marina y también embarcaciones tipo Defender, sin éxito hasta el momento; de la misma manera participan también bomberos de San José del Cabo.

“No se ha encontrado a la persona todavía, sigue como persona extraviada, no podemos dar otro criterio, ya que no tenemos los elementos para confirmar si ha fallecido o no”, subrayó el titular de Protección Civil, asegurando que este lunes, se han reanudado las tareas de localización, no solo en el mar, sino también en tierra firme, dijo.

