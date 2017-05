Buscarán construir un puente en la glorieta Fonatur, en San José del Cabo

El proyecto tiene contemplado un elevador y una especie de techumbre, generando así las condiciones apropiadas para el tránsito de personas en la zona

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Durante una reunión en el que participaron el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Los Cabos, Gilberto Lira García, y el Fideicomiso de Obra e Infraestructura Social (FOIS), se planteó la posibilidad de construir un puente peatonal en la glorieta Fonatur en San José de Cabo.

En ese sentido, Lira García detalló que se están buscando los mecanismos para obtener la inversión necesaria a fin de construir un puente peatonal en San José del Cabo, específicamente en el cruce de la plaza comercial Mega en sentido al nuevo Chedraui.

Por su parte, se habló del peligro que representa el cruce peatonal, pues pasar de un extremo al otro en esa carretera representa un riesgo latente, por lo cual deberá desarrollarse un puente de primer mundo.

“Si no se hace un distribuidor vial ahí, podrán suceder muchos accidentes, sobre todo por tratarse de un cruce en el cual se puede presenciar el turismo nacional y extranjero, no olvidemos que muchos jubilados extranjeros transitan por la zona, ellos no pueden correr para salvarse de que los atropellen”, indicó.

Dicho proyecto tiene contemplado un elevador y una clase de techo, a fin de que sea accesible para las personas poder transitar sobre él, sin embargo, a pesar de que existe un programa de puentes peatonales, no se cuenta con los recursos económicos necesarios.

“No hay suficiencia económica por parte de la Secretaría de Caminos y Transportes (SCT) para construir esos puentes que son necesarios para todo mundo, yo creo que hay que seguirle insistiendo a la Secretaría de Comunicaciones, no quitar el dedo del renglón y crear los puentes que sean necesarios para el beneficio de la población”, explicó el presidente.

Finalmente, aseguró que deberán involucrarse las diferentes autoridades a nivel municipal, estatal y federal e incluso involucrar al sector privado; el proyecto anteriormente fue cotizado, dando como resultado una inversión de 20 millones de pesos.

