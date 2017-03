Buscarían instalar tirolesas en playa El Coromuel como atractivo en La Paz: API BCS

También buscarían activar un restaurante de primer nivel en el parque acuático, comunicó el Director de API BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de la Administración Portuaria Integral (API) en Baja California Sur, José López Soto , dio a conocer que, existen varios proyectos para detonar el parque acuático El Coromuel, en La Paz, como lo son el activar un restaurante de primer nivel y la instalación de tirolesas, como en el municipio de Los Cabos.

“Hay ya varios proyectos en puerta, que es la activación de un restaurante de primer nivel en la segunda planta; hay un proyecto de instalación de unas tirolesas por una empresa especialista en la materia, que tienen su base en Jalisco y que ya tiene inversiones en Cabo San Lucas, que va a ser un atractivo, sin duda, para la ciudad de La Paz. Con ese tipo de actividades empezar a generar la sinergia que requiere el parque de El Coromuel”.

Soto López reiteró que será la API BCS quien administre el parque acuático, y no a través de una concesión, tal y como se había mencionado desde un principio.

“Estamos retomando el tema, definitivamente estamos declinando la idea inicial de concesionarlo, va a ser la Administración Portuaria quien se encargue de detonarlo, estamos en una nueva etapa en la que estamos contratando nuevo personal y retomar ese proyecto con energía”.

Respecto al funcionamiento de los toboganes en El Coromuel, el Director de API en el estado aseveró que, “mientras el parque no tenga la afluencia de la gente necesaria”, serán “prácticamente inoperantes”.

“Los toboganes están para funcionar, no se ha podido detonar por el alto costo de operación que representa, mientras el parque no tenga la afluencia de la gente necesaria que permita sostener económicamente el uso de los toboganes, es prácticamente inoperante el tenerlos, es un gasto muy fuerte para no estar siendo usados y es la parte que se está evaluando”.

En ese sentido, Soto López dijo que el mantener éstos cuesta más de 60,000 pesos al mes, incluyendo energía que utiliza y el mantenimiento, algo que, subrayó, es difícil mantener.

“Hablarte de un número exacto, pero, funcionan con energía eléctrica, estamos hablando de un promedio alrededor de no menos de 60,000 ó 70,000 pesos mensuales, en cuanto a consumo de energía y mantenimiento de todas las áreas, y si no están ocupados, y si no se están usando, pues es un gasto difícil de sostenerlo”.