C4 detectó que es una sola persona la que realiza amenazas de bomba al 911 en La Paz

“Estamos viendo la posibilidad de hacer algún aviso especial con la policía y tratar de agarrar a esta persona, porque es una sola persona, lo hace desde un teléfono público", dijo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director del Centro de Control, Comunicaciones, Cómputo y Comando (C4) en La Paz, Carlos Enríquez Rincón, informó que, aunque las llamadas de broma en la entidad, han disminuido desde el cambio de 066 al prefijo 911, estas se han agravado, pues explicó que en la última semana, se han recibido al menos 5 alertas de bomba falsas emitidas por la misma persona, mismas que no se pueden ignorar, explicó.

“A partir de que se hizo la transición, del 066 al 911, la verdad que sí han bajado bastantes las llamadas, en broma, ya teníamos anteriormente el año pasado de cada 10 llamadas, teníamos 6 llamadas en broma, de cada 10 llamadas, tenemos de broma 4 o 5 llamadas, ya a nivel estatal, aún así las que hemos tenido que han sido llamadas en broma menos pero mucho más delicadas, voy a esto, hemos recibido llamadas por amenaza de bomba, donde se mueven las corporaciones, se lleva a cabo un protocolo por ley, no podemos suspenderlo aun cuando sepamos que, de ese teléfono constantemente han estado llamando , el protocolo se tiene que llevar a cabo, se tiene que evacuar, se tiene que acordonar, se tiene que hacer una revisión, de estas llamadas hemos tenido en los últimos días 4 o 5 llamadas donde se hace todo este movimiento pero sí han bajado a partir de la transición al 911”.

Al respecto, el titular del C4 informó que, gracias a diferentes operativos de investigación que se han realizado se descubrió que las 5 llamadas de broma que se han realizado alertando sobre un atentado de bomba, han sido emitidas por la misma persona, a través de un teléfono público.

“Estamos viendo la posibilidad de hacer algún aviso especial con la policía y tratar de agarrar a esta persona, porque es una sola persona, lo hace desde un teléfono público, lo hace a diferentes horas y estamos ahorita con un operativo para detenerlo, aplicarle la ley, un escarmiento y que la demás población que hace mal uso del teléfono pues lo vea, para que no vaya a ocurrir lo mismo con ellos.

Reiteró que si bien, la población sudcaliforniana ha respondido positivamente al cambio de prefijo, disminuyendo notablemente las llamadas en broma que entran a las operadoras, estas se han agravado; es decir, son en menor cantidad, pero a diferencia de las llamadas falsas que alertan de robo, balazos u otras circunstancias, éstas no se pueden cancelar, lo que provoca desplegar un operativo de las corporaciones de seguridad, en vano.

“Ese tipo de llamadas por ley tenemos que concluirlas y hacer todo el protocolo con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y con las corporaciones que apoyan porque no es como otra llamada, que cuando entra la llamada vemos el numero, lo identificamos, sabemos o nos damos cuenta de que es broma pues no movemos corporaciones, no movemos unidades y no pasa nada, pero en este caso si tenemos que moverlas y éstas sí se nos han incrementado.

Cabe a destacar que apenas el pasado 9 de enero, las autoridades recibieron un reporte que alertaba sobre un atentado de bomba en las instalaciones del Santuario de La Paz, provocando un amplio despliegue policiaco en el que participaron elementos militares, de Protección Civil y del Mando Mixto, derivando en el desalojo de los religiosos que acudieron al lugar a escuchar la misa, resultando en una falsa alarma.