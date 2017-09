Cabildo de La Paz aprobó aumentar un 4 % el impuesto predial; ciudadanos se oponen

"No es un tema recaudatorio, es un tema técnico que así nos marca la Ley de Catastro”, justificó el regidor Pablo Ojeda Meza

La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante sesión de Cabildo de este viernes en La Paz, se aprobó, por mayoría simple, que la propuesta de actualización de los valores catastrales – un 4 % en impuesto predial – se enviara para su análisis y autorización en el Congreso de Baja California Sur; pero, en la misma, algunos ciudadanos presentes se manifestaron en contra de tal medida, así como los regidores de oposición, quienes la votaron en contra.

Los ciudadanos presentaron algunas cartulinas con mensajes manifestando su inconformidad sobre la aprobación, además de expresar frases hacia los regidores y alcalde, como: “a ustedes no les afecta”, “a los que tienen no les afecta”, “los que ganan menos de 3 salarios mínimos no puede pagar eso”, entre otras.

“Lo único que estamos haciendo es reconociendo es el efecto inflacionario para que las propiedades mantengan su valor, jurídicamente es más benéfico para el contribuyente que perjudicial. No es un tema recaudatorio, es un tema técnico que así nos marca la Ley de Catastro”, justificó el regidor Pablo Ojeda Meza, integrante de las Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y de Obras Públicas. “Nosotros estamos cumpliendo con una obligación de la ley que es mantener actualizado los valores catastrales, así nos lo marca”, dijo.

Asimismo, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN) expresó que existe una brecha muy grande entre el valor comercial y el catastral, por lo que los dueños de las propiedades requerían de una certeza sobre el valor de ésta.

“Damos certeza a los propietarios de que su propiedad se va a mantener mínimamente valorada”, añadió Ojeda Meza. “Tenemos una enorme brecha entre el valor comercial y el valor catastral, pero estamos siendo responsables”.

“En este momento vamos sobre la gente que sí paga”, tomó la palabra el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandro Tirado Martínez, “y darle otro golpe”, “no estamos en las condiciones de sufrir alzas” agregó. “Los ciudadanos no quieren y no pueden llevar a cabo aumentos, que no es algo que va a resolver los problemas del Municipio, hay muchas estrategias”, sentenció.

Nuevamente, Ojeda Meza manifestó que la última decisión será de los diputados de la actual legislatura, quienes deberán analizar y valorar si dicha propuesta es viable o no. “Una vez aprobado, al Congreso es a quien le corresponde la aprobación de la propuesta de actualización de valores catastrales y el reconocimiento de las zonas que no estaban consideradas dentro de los mapas catastrales […] va a valorar y va a determinar si es procedente”.

En la votación para la aprobación de la propuesta, a favor estuvo el presidente y síndico municipal, así como todos los regidores de la bancada panista; y, los de oposición, Partido Verde, Morena y PRI, se pronunciaron en contra.