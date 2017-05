Canaco La Paz espera aumento del 5 % en ventas y consumo, por el Día de las Madres

La Paz, Baja California Sur (BCS). El líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en La Paz,Luis Alberto Páez Lizárraga mencionó que este miércoles 10 de mayo, en el marco de los festejos por el Día de las Madres, se espera un incremento del 5 % en las ventas y consumos en restaurantes de la capital de la media península, además de otros comercios.

En ese sentido, el funcionario mencionó que desde el fin de semana pasado, en algunas plazas comerciales se empezaron a ofertar descuentos de hasta el 30 %, además de promociones como meses sin intereses, entre otras cosas.

No obstante, el líder empresarial aclaró que el centro de la ciudad sigue afectado por una severa crisis, derivado de una serie de factores entre los que destaca al alto costo de las rentas en casi todos los locales, una exigencia que no corresponde a la realidad, ya que las ventas no dan para pagar estos alquileres tan exorbitantes.

Explicó que en esta tradicional zona de la ciudad prácticamente solo la primera cuadra colindante con el malecón es rentable, mientras que el resto enfrenta problemas de liquidez.

Páez Lizárraga consideró que es necesario promover un cambio en la cultura empresarial de los propietarios de locales del centro a fin de reconvertir los giros y evolucionar a negocios más rentables, tal y como ha sucedido en otras ciudades del país que también enfrentaron este problema.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano