Canirac en Los Cabos exhorta a empresarios y a ciudadanos, a apoyar a la Gendarmería

La Paz, Baja California Sur (BCS). Rodrigo Cabeza de Vaca, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) pidió a los empresarios a darse a la tarea de colaborar con la estancia y alimentación de los elementos de seguridad pertenecientes a la Gendarmería, mientras se encuentran por un periodo mínimo de 8 meses en el municipio de Los Cabos, a fin de minimizar los actos violentos que se han venido presentando en el destino.

En ese sentido, el funcionario comentó que realmente son muy pocas organizaciones las que se han unido para aportar su granito de arena en este tema, por lo que convocó a la unión de los empresarios.

“Realmente los únicos que están apoyando a esto, hasta ahorita es Canirac, la Asosiación de Hoteles, La Asociación de Tiempos Compartidos y la Asociación de desarrolladores, ninguna otra organización, ninguna otra aosciación, ninguna otra cámara, está apoyando esta situación, nosotros estamos apoyando al llamado tanto del Gobernador como del Presidente Municipal, a esta situación, lo cual lo vemos muy importante que se haya hecho desde diciembre, porque si no el lugar, el destino se nos va a ir de las manos y no vamos a poder tener un futuro paranadie, ni para nuestros hijos ni para nadie, y no queremos tener un Cabo como un Playa del Carmen o como un Acapulco o como un Mazatlán”

Convocó a la ciudadanía, a empresarios y trabajadores en general a unirse a favor de esta causa, aunque estos no pertenezcan a la cámara, dijo.

“La Canirac está abierta a que e sumen y aunque no sean empresarios de la cámara, a que se sumen a este esfuerzo que por parte del Consejo Coordinador nos invitareon a participar, nosotros sabemos de la importancia que tiene esta situación que está ocurriendo ahora en Los Cabos

En ese sentido, mencionó que, en reuniones que se han sostenido con los elementos de seguridad que pertenecen a estas dependencias, se han reportado diferentes detenciones; sin embargo, esperan que una vez que avance el tiempo de estancia de los gendarmes, estos puedan ubicar más los puntos de reunión del crimen organizado.

“Sí ha habido un cambio, se ha minimizado; sin embargo todavía ha habido asesinatos, nosotros los que vivimos aquí sabemos como está la situación, ellos llevan 22 días desde que llegaron, no podemos pedirle a una persona que llegó hace apenas 22 días que conozca en dónde se mueven las cosas, quienes son, como se mueven, entonces tenemos que participar como ciudadanos, ooner la denuncia, volvernos también nosotros como parte de este organismo para ayudarlos también a que hagan bien su trabajo para poder tener los resultados que se necesitan”

Con información de Cabo Mil