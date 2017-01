Carambola provocada por patrulla estatal en La Paz dejó daños por más de 500,000 pesos

En ese sentido, la dependencia dio a conocer que en total, fueron 8 vehículos involucrados contando a la patrulla, es decir, la unidad oficial habría provocado una carambola con 7 automóviles

La Paz, Baja California Sur (BCS).La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM) dio a conocer, a través de su reporte diario, que el saldo de este miércoles 25 de enero, en cuestión de accidentes viales en la capital de la media península, fue de 7 choques, entre los cuales, destacó la carambola que habría provocado una patrulla de la Policía Estatal, cuando se dirigía a atender un reporte de disparos en la colonia El Esterito, la cual dejó daños por hasta 526,000 pesos.

En ese sentido, la dependencia dio a conocer que en total, fueron 8 vehículos involucrados contando a la patrulla, es decir, la unidad oficial habría provocado una carambola con 7 automóviles, de los cuales 6 se encontraban estacionados.

Cuando la patrulla era conducida a toda velocidad por un elemento de seguridad perteneciente a la dependencia, de 38 años de edad que se dirigía a atender el reporte de triple ejecución que se dio este miércoles 25 de enero en la colonia El Esterito, éste perdió el control, estrellándose contra un vehículo particular y provocando daños a 6 vehículos más, de los cuales 5 eran automóviles particulares pequeños y uno más, era tipo camioneta.

Por otra parte, la DGSPPPTM informó que en los demás accidentes no se suscitaron daños mayores, ni personas lesionadas, ya que fueron menores; al respecto la dependencia destacó que los principales motivos por los que se suscitaron los accidentes viales, es por que los conductores no respetan el alto correspondiente, además de que no ceden el paso al vehículo que cuenta con la preferencia o bien, que no respetan los altos señalados

Así mismo se dio a conocer que las principales colonias donde se suscitaron los accidentes fueron Centro, Emiliano Zapata, El Progreso, El Esterito y Los Bledales