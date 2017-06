Caso Max Rodríguez no quedó impune; fue resuelto de forma convincente: Gobernador BCS

"Vivimos en un ambiente de total apertura y respeto, a propósito de la tolerancia que debemos de tener para las diversas manifestaciones ideológicas”, dijo el mandatario estatal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, expresó darle gusto el hecho de que el homicidio del reportero policiaco, Maximino Rodríguez Palacios, no quedara impune – tras la detención de 3 personas presuntamente ligadas al caso –; y, a su vez, de que sea el primero en el país en resolverse convincentemente.

“Y, decir además que, aun cuando lamentamos el hecho que ocurrió recientemente, de que un compañero, Max Rodríguez, sufrió un atentado contra su vida, pues también nos da mucho gusto que éste no haya quedado impune y que haya sido el primero de todos los que han ocurrido en el país, que haya sido resuelto de manera convincente”.

En el mismo orden de ideas, el Ejecutivo Estatal aseguró que, en la entidad existe un ambiente de total apertura y respeto hacia las expresiones de las diversas ideologías que tiene la gente.

“Yo creo que en Baja California Sur, ustedes me podrán decir más que yo, porque ustedes se dedican precisamente a eso, a expresar o a repicar las ideas de la gente; vivimos en un ambiente de total apertura y respeto, a propósito de la tolerancia que debemos de tener para las diversas manifestaciones ideológicas”.

Por otro lado, Mendoza Davis habló acerca de las elecciones que se llevaron a cabo en otras entidades de la República, en donde, en dos estados salió vencedor el Partido Acción Nacional (PAN), expresando que, con estos resultados, la ciudadanía ya “comienza a valorar los buenos gobiernos que hay” de los blanquiazules.

“Como gobernante te digo, me da mucho gusto que se hayan llevado a cabo con relativa tranquilidad, no hay problemas importantes que reportar, al menos es la información que tengo. Como militante de un partido, te digo que hay ganado la democracia, ha habido triunfos para diversas fuerzas políticas, y bueno, en el caso de la que yo pertenezco, Partido Acción Nacional, me da gusto que se haya ratificado el triunfo en el estado de Veracruz, que se haya obtenido el triunfo en un estado en donde no gobernábamos, que es el estado de Nayarit y todavía está en disputa el estado de Coahuila.

“Creo que la gente comienza a valorar los buenos gobiernos que hay de Acción Nacional”, dijo.