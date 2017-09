Ciudadanos buscan que regidores sean electos y alcalde sea evaluado a los 18 meses: ACUDE BCS

En el caso de los alcaldes, se pretende que el trabajo hecho en un año y 6 meses por ellos, sea evaluado por la ciudadanía, a través de la Consulta Ciudadana, y, si el resultado no le es favorable, deberán renunciar, entrando el suplente a cubrirlo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Édgar Vindo Vázquez Ibarra, presidente de la Asociación de Colonias Unidas en el Estado de Baja California Sur (Acude), informó que, para el mes de octubre, se presentará ante el Congreso Estatal una iniciativa ciudadana que busca que los alcaldes sean evalaluados por la sociedad a los 18 meses de gestión, y si no aprueban, éstos renuncien al cargo por Revocación de Mandato Municipal; además, de que los regidores puedan ser electos por voto y no por planilla.

“Ya tenemos listo lo que es el Proyecto de Decreto para presentarlo al Congreso del Estado, lo que es la Revocación de Mandato Municipal y lo que es la elección de regidores por elección popular. Es una iniciativa totalmente ciudadana, la vamos a presentar por medio de firmas, por medio de acuerdo con los ciudadanos; pretendemos, para mediados de octubre estarla presentando ante el Congreso del Estado”.

En el caso de los alcaldes, se pretende que el trabajo hecho en un año y 6 meses por ellos, sea evaluado por la ciudadanía, a través de la Consulta Ciudadana, y, si el resultado no le es favorable, deberán renunciar, entrando el suplente a cubrirlo. Asimismo, comentó Vázquez Ibarra, que les daría certeza de que, en el primer periodo, los presidentes municipales sí hagan un buen trabajo para poder cumplir con los 3 años de gestión.

“La iniciativa se trata, hablando de la revocación de mandato municipal, es que al año y medio se haga una evaluación del trabajo del Presidente Municipal a través de la consulta ciudadana, y si la ciudadanía no está de acuerdo con el trabajo que se ha hecho, pues viene la revocación de mandato y tendría que renunciar.

“Esto nos daría una certeza a nosotros los ciudadanos de que, quien entre como presidente municipal, tienen que esforzarse a hacer un excelente trabajo para continuar y cumplir con los 3 años como presidente. Tendría que entrar el suplente”.

Por su parte, también se busca que los regidores se ganen el voto de la gente mediante una elección, y ya no sea a través de una planilla ganadora, en este caso, la del candidato a presidente municipal electo. La idea es “evitar muchos actos de corrupción dentro del Municipio”, dijo el presidente de Acude BCS.

“Y, en la cuestión de los regidores, estamos viendo nosotros como ciudadanos, que los regidores a veces no tienen ni idea de lo que es un regidor, no tienen idea de lo que tiene que hacer, y aparte de que la gente no los conoce, no saben quiénes son; la idea es quitar que se vayan como planilla y evitar muchos actos de corrupción dentro del Municipio”.

El proyecto que será presentado a mediados de octubre, tendrá un año para ser aprobado por los actuales diputados del Congreso del Estado, periodo en el que confían que los legisladores den su voto a favor. “No creo que se vaya a congeladora”, aseveró Vázquez Ibarra, pues “es la ciudadanía la que lo está pidiendo”, afirmó.

“Esperemos que sí, en esta Legislatura va a ser presentada, confiamos en que los legisladores van a votar a favor […] no creo que se vaya a congeladora, porque precisamente es la ciudadanía la que lo está pidiendo; te podría decir que a veces las leyes o iniciativas se van a la congeladora cuando vienen del Congreso para abajo, pero cuando la ciudadanía quiere hacer un cambio, no se congela”.

Según la Ley de Participación Ciudadana en Baja California Sur, se permite que los ciudadanos puedan solicitar la audiencia pública a los funcionarios para poderlos evaluar. “Dentro de la Ley de Participación Ciudadana viene la figura de la difusión pública, viene la de la audiencia pública, que nosotros como ciudadanos podemos sentar a los funcionarios de nivel municipal y estatal para hacer una evaluación de ellos”.

Finalmente, mencionó a aquellas asociaciones civiles, además de las Colonias Unidas, que están participando en la presentación de dicha iniciativa: “En esta iniciativa, dentro del Consejo Estatal, hay 40 representantes de colonias, tenemos a Funcionario Público-Transporte Público, tenemos a BCSicletos, al Colegio de Criminólogos y Ciencias Forenses, a la Asociación de Colonias Unidas de Baja California Sur, y así se han ido sumando a esta nueva iniciativa, que creo es muy viable […] vienen cambios importantes para el país y el estado no se puede quedar atrás”.