 Ciudadanos valorarán más a lo candidatos que a los partidos en las urnas: Alcalde La Paz 

La Paz, Baja California Sur (BCS). A pocos días de iniciar el 2018, año electoral en México y en Baja California Sur, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, declaró que ahora los ciudadanos van a valorar más a los que sean candidatos a un puesto de elección popular que a los partidos mismos, a la hora de emitir sus votos en las urnas.

“Yo creo que hoy la gente está revisando el tema electoral, yo siento que sí van a acudir, pero que hay una valoración importante de la sociedad en cuanto a los partidos y en cuanto a los personajes que sean lo candidatos; creo que hoy la sociedad va a fijarse muy bien en las mujeres y en los hombres que sean los candidatos, independientemente del lugar o del partido que sea”.

En cuanto a su persona, Martínez Vega dijo agradecer a los ciudadanos el impulsarlo a buscar la reelección este 2018; pero, reiteró que él sólo buscó ser alcalde por 3 años nada más y no dese reelegirse en el cargo.

“No, la verdad yo le aprecio a muchos ciudadanos paceños que, por mensajes, por cartas, por llamadas, me hacían patente la idea de que yo pudiera reelegirme, yo les decía que con mucho gusto trabajaré el tiempo que yo esté aquí, pero no es mi intención en este momento reelegirme, no hice ningún documento, entonces no estoy calificado en el tema de la reelección […] Todos tenemos un ciclo, yo decidí ser Presidente Municipal por 3 años, nunca en mi mente entró ser por más años”.

Por otro lado, dijo: “todos los que estamos en política siempre aspiramos a algo”, al responder si descartaba alguna posibilidad de aspirar a otro cargo; pero, aclaró que esperará de decisión del Partido Acción Nacional (PAN), y a que éste defina los cuadros para el 2018.

“No, todavía no tengo ninguna notificación, estoy trabajando con el compromiso de los paceños; no quedas exento, todos los que estamos en la política dependemos de nuestro partido. Pero, ahorita el único compromiso que tengo es seguir trabajando en las estrategias para el 2018, para ir levantando más nuestro municipio con el reclamo de todos los ciudadanos y con las asignaturas que todavía hay pendientes.

“He estado metido en toda esta dinámica, pero estoy esperando que nos notifiquen cómo va a quedar el cuadro 2018, yo creo que son los tiempos […] todos los que estamos en política siempre aspiramos a algo”, finalizó.