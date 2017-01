Clavadista Sudcaliforniana se retira de las competencias, por el poco apoyo de la Federación

Luego de 14 años de competencias y consecutivos reconocimientos nacionales e internacionales, la clavadista sudcaliforniana, expresó que las diferencias con la federación no le permitieron competir internacionalmente, afectando su rendimiento deportivo, por lo que tuvo que tomar esta desición

La Paz, Baja California Sur, (BCS). La clavadista sudcaliforniana, Karla Rivas González, informó en presencia del director General del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, (Insude), José Avila Geraldo, que a causa de tener diferencias y poco apoyo por parte de la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Nacional del Deporte, se retira de las competencias luego de 14 años de clavados.

En este sentido, Rivas González señaló que al no tener oportunidad ni apoyo por parte de la Federación, para llegar a competencias internacionales, se vio afectado su rendimiento deportivo, por lo que tuvo que tomar la decisión de asegurar su futuro profesional, concluyendo su carrera en mercadotecnia internacional, misma que realiza en la Universidad del Pedregal en la Ciudad de México.

Aseguró que después de 14 años de representar a este país, le duele mucho tomar esta decisión, pero ante las circunstancias tuvo que elegir su carrea profesional, sin olvidar que entregó de sí, todo lo que tuvo como deportista.

“Es una decisión que me duele, el deporte es mi pasión, me llevó muchos aprendizajes, muchas satisfacciones, experiencias, estoy satisfecha con todo lo que hice, entregué el corazón durante todo este tiempo, me duele en el corazón, pero llegó el momento de cerrar un ciclo”, dijo.

La larga carrea de la clavadista sudcaliforniana empezó en el año 2003, donde participó en al menos 8 ediciones de la Olimpiada Nacional, recalcando que durante el 2012 pudo obtener un total de 6 medallas de oro, reconociendo su constante participación en competencias internacionales como el Mundial Juvenil de Alemania y Australia, los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico y el Gran Prix de Italia, Canadá, España, y Estados Unidos, obteniendo de igual forma, el segundo lugar en el Premio Estatal del Deporte en el 2007 y el 2008, por parte del Gobierno de Baja California Sur.

Finalmente, la joven deportista exclamó que será un ejemplo para otras futuras generaciones de clavadistas, pues asegura que en la entidad existen promesas para este deporte, mismas que podrán ingresar a la selección nacional, esperando que pongan en alto el nombre de su estado y su país.