Coepris en BCS alertó sobre presencia de toxina en productos marinos provenientes de Baja California y Sinaloa

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur (Coepris) exhortó a empresarios, restauranteros y locales, a no adquirir productos marinos provenientes de Baja California y Sinaloa, pues según la dependencia, se ha detectado la presencia de Saxitoxina en bivalvos, la cual provoca intoxicación.

En ese sentido, la Coepris, informó que según los estudios realizados en las costas de Baja California Sur, no se ha detectado la presencia de esta toxina, aunque la dependencia continua con operativos de monitoreo incluso en zonas como Bahía Concepción y Loreto, donde regularmente no se realizan; sin embargo, aseguró que en toda la geografía estatal los resultados han sido negativos.

“Los casos donde se ha detectado la Saxitoxina en la zona de San Felipe y en otros lugares costeros de Sinaloa donde ya se aplica una veda, lo que estamos haciendo es vigilando que no entre producto de esas entidades y monitoreando nuestras costas de manera permanente”, comentó la titular de la dependencia en Baja California Sur, Blanca Pulido Medrano.

Así mismo, la funcionaria mencionó que la Saxitoxina se ha detectado en bivalvos como almejas, callos, patas de mula y otros, y que al ser consumidos pueden provocar desde intoxicaciones, fuertes diarreas y hasta la parálisis de miembros inferiores.

Finalmente, la titular de la Coepris en la entidad reiteró que los productos locales se encuentran libres de dicha toxina, por lo que externó la recomendación a adquirir los productos marinos en lugares locales establecidos y no en esquinas o en la vía pública, con vendedores ambulantes que no ofrecen las correctas condiciones de sanidad y de higiene.

Con información de El Sudcaliforniano