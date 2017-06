Coepris levanta veda de moluscos bivalvos en Comondú; descartan marea roja en la zona

En el caso de que alguna persona haya consumido moluscos bivalvos de esta zona y presente hormigueo o entumecimiento de labios, así como sensación de picazón en los dedos de pies y manos, debe acudir de inmediato al médico

Comondú, Baja California Sur (BCS). A partir del pasado 10 de junio la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California Sur , levantó cierre precautorio en Bahía Magdalena, la cual se declaró libre de cualquier toxina marina a causa de marea roja.

Ante esto, la titular de la Coepris, Blanca Pulido Medrano, mencionó que la suspensión y veda se encuentra vigente únicamente en la Bahía de La Paz, por el momento, por lo que recordó que en la capital de la media península, no se pueden consumir moluscos bivalvos.

Sin embargo, el coordinador de Coepris en Comondú, Luis Alberto Collins Atondo, dijo que en esta zona sí se se pueden consumir productos de moluscos bivalvos que sean extraídos en esta región de Bahía Magdalena y del municipio de Comondú sin ningún problema; para ello, se han estado realizando muestreos y analizado en el laboratorio de la ciudad de La Paz, arrojando resultados negativos en cuanto a la toxina detectada.

La recomendación a la ciudadanía es no consumir los moluscos bivalvos extraídos en la zona hasta que la propia Coepris determine, mediante análisis de laboratorio, que ya no está presentes las biotoxinas marinas y se proceda a levantar la medida, explicó Pulido Medrano al subrayar que no hay riesgo para la salud de las personas por el consumo de pescados y mariscos capturados en esta parte del litoral, ni por la realización actividades recreativas o de buceo en la bahía.

Personal de la institución continúa con los recorridos en puestos ambulantes y establecimientos que comercian este tipo de productos o que elaboran platillos de comida que incluyen estos productos, para constatar su origen de extracción y retirar de la venta al público el molusco bivalvo que se haya obtenido en la bahía de La Paz, dijo la funcionaria estatal.

En el caso de que alguna persona haya consumido moluscos bivalvos de esta zona y presente hormigueo o entumecimiento de labios, así como sensación de picazón en los dedos de pies y manos, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica oportuna, enfatizó.

Con información de El Sudcaliforniano