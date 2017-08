Comerciantes ambulantes desalojados de Balandra, se manifiestan en el Ayuntamiento de La Paz

Así mismo, el afectado asegura que lejos de causar molestia a la gente, se les brindaban atenciones y servicios

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que la semana pasada fueran desalojados los comerciantes ambulantes que desenvolvían sus actividades en los alrededores de la playa Balandra, en la capital de la media península, a manos de autoridades municipales, los afectados se manifestaron en el palacio municipal de La Paz.

En ese sentido, los afectados aseguraron verse afectados tras el ordenamiento de la playa Balandra además que, justifican que no fueron notificados formalmente, a través de un oficio o un documento, pues simplemente fueron retirados de sus lugares de trabajo.

“Esta invasión de sombrillas pues la gente misma se quejaba de que no había espacio y fueron los fiscales y llevaron un oficio no nada más a esa persona, a nosotros no nos dieron nada, a lo que vengo yo es a ver qué es lo que va a pasar con el trabajo que tenemos nosotros”.

“Yo no nada más dependo de ese trabajo si no que también dependen otras 10 familias y sacaron a todos y de ahí se agarraron para sacarnos a nosotros y ya no dejarnos regresar a trabajar, a mi no me dieron ningún oficio ni a los demás artesanos”, comentó Juan Carlos Vargas, uno de los comerciantes que fueron desalojados la semana pasada.

Así mismo, el afectado asegura que lejos de causar molestia a la gente, se les brindaban atenciones y servicios que les harán falta principalmente a los turistas que visitan por primera vez la zona.

“Quitaron los servicios que había, entonces ¿de qué se trata? la gente necesita de nosotros y también nosotros de la gente, nosotros no molestamos a la gente, para nada nos metemos con la gente, al turista que iba llegando se le brindaba información sobre dónde estaba la piedra del hongo, entre otras cosas”.

La dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre, a través de su delegación en La Paz y en voz de su titular,Ricardo Mancilla Rangel asegura que no hay planeación de regresarlos por prohibición de la ley, por lo que tendrían que ‘moverse’ a trabajar a otras playas.

Con información de TV Azteca BCS