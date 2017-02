Compañía Estatal de Teatro en BCS está detenida, pero no descartada; harán Laboratorio: ISC

La Paz, Baja California Sur (BCS). En noviembre de 2015, el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), Christopher Alexter Amador Cervantes, declaró que, en el mes de junio del 2016, comenzarían los trabajos para crear en Baja California Sur la primera Compañía Estatal de Teatro; pero esto, no se ha podido realizar debido a que “el escenario del financiamiento cultural del país tuvo un cambio inesperado”. El proyecto no está descartado – dijo – pero, por lo pronto, arrancarán con un Laboratorio Estatal de Teatro.

“Tú sabes que el escenario del financiamiento cultural del país tuvo un cambio inesperado; sin embargo, el Gobernador, hace unas semanas, ya generó la economía y el compromiso con el medio cultural, con la Institución, con un presupuesto para generar ese paso, que va a resultar en lo que denominaremos Laboratorio Estatal de Teatro”.

En su momento, Amador Cervantes comentó que ésta estaría a cargo de la Compañía Nacional de Teatro y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes capacitarían y formarían a los actores, los cuales podrían recibir una nómina de 10,000 pesos al mes.

Ahora, con el Laboratorio Estatal de Teatro, se invitará a uno de los alumnos del dramaturgo y director de este arte escénico, Luis de Tavira Noriega, confirmó el Director del ISC, y será quien esté a cargo del mismo.

“Ese Laboratorio Estatal de Teatro es invitar a un personaje que conozca Baja California Sur, pero que esté formado en la esfera nacional, en el Programa Nacional ‘Casa del Teatro’ y relacionado con la Compañía Nacional de Teatro. Esta persona fue formada por el personaje emblemático número uno vivo en nuestro país, que es el maestro Luis de Tavira, es uno de los alumnos egresados de Luis de Tavira, con altísimas competencias y muy relacionado a nivel nacional”.

En este mismo sentido, Amador Cervantes explicó cómo funcionará el Laboratorio:

“Este Laboratorio Estatal de Teatro va a estar enfocado en que puedan participar, en que puedan integrarse artistas, teatristas de los 5 municipios, que tengan como requisito que hayan participado, aunque sea en una sola ocasión dentro de las convocatorias de las muestras estatales de teatro en cualquiera de sus ediciones […] Es dedicarle toda la tarde, todos los fines de semana, y prácticamente todas las noches, a una preparación comunitaria para no únicamente una puesta en escena, sino para llevar al límite las competencias de los perfiles teatrales de Baja California Sur.

“Y, consiste en que, justamente en unos meses, cortamos el listón de la trampa en el Teatro de la Ciudad, que es el escenario subterráneo, otro foro, una duela profesional con espejos en todos los laterales, en donde se ensayan, se practican y montan puestas en escena semiprofesionales y profesionales; bueno, ahora va a estar destinada exclusivamente a generar discursos con contenidos teatrales sudcalifornianos de nivel de exigencia importante. Desde los noventas para acá, que era únicamente una bodega y un montón de ruinas, ahora queda de primerísimo nivel”, detalló.

Una vez finalizado el Laboratorio, el Director de Cultura en Baja California Sur contó que seguirá el montaje de una puesta en escena e iniciar con una gira estatal; y, además, cumplir con el objetivo de ganar la Muestra Regional de Teatro, la cual nunca se ha ganado en categoría adulto-juvenil.

“Después de este proceso de laboratorio, vamos a montar una puesta en escena, con una gira estatal, eso desde las Olimpiadas Culturales que no se ha visto. La idea es ir incorporando en esta gira estatal, vocaciones teatrales del público para poderlos ingresar a un padrón de consumidores teatrales y, a partir de entrevistar a esta comunidad, por reducido o amplio espectro que sea, estar derivando talleres, cursos o espectáculos con un sujeto conceptual ya muy específico.

“Nuestro objetivo con este Laboratorio Estatal de Teatro es que Baja California Sur gane por primera vez la Muestra Regional de Teatro, la hemos ganado en infantil, pero no en teatro adulto y juvenil”.

Asimismo, añadió el funcionario: “Esto es a groso modo el paso de esta intención […] sin una inyección contundente del recurso, la compañía estatal no va a llegar a lo que nosotros ambicionamos; sin embargo, vamos a hacer el trabajo de contenidos y cualitativo para estar listos y preparados académica, corporal y mentalmente para enfrentar esas posibilidades de la grandilocuencia de la sensibilidad artística”.

En este mismo tenor, Amador Cervantes no descartó que la Compañía Estatal de Teatro logre conformarse en algún momento, pero subrayó que, ésta no puede hacerse realidad “con discurso ni con deuda pública”; por lo pronto, este Laboratorio servirá para ir formando a un cuerpo de artistas que pueden convencer y concursar.

“Es correcto, no se descarta en absoluto, no entendemos el desarrollo cultural de una entidad sin esas apuestas valientes, se tiene que hacer con responsabilidad pública […] una Compañía Estatal de Teatro no se puede consolidar o formar con discurso ni con deuda pública, lo que tenemos que hacer es formar un cuerpo de teatristas profesionales, con los cuales podamos concursar, convencer o ser acompañados por la iniciativa privada, para que le dé también esa apuesta de inversiones a través de instrumentos de la Secretaría de Hacienda, para que ellos estén becando seccionales de este laboratorio, y poder llegar a la compañía sin que el pueblo de Baja California Sur lo esté pagando”.

Finalmente, el Director del ISC informó que dicho Laboratorio se iniciará en el segundo semestre del 2017; después, se seleccionará a aquellos que formarán parte de la gira estatal.

“Echarlo a andar, en el segundo semestre del año […] como requisito es haber participado, haber sido integrante en cualquiera de las ediciones de la Muestra Regional de Teatro, es decir, subido a escena, ganado o perdido; contar con por lo menos un curso local o nacional, o taller certificado con instancias municipales, estatales o nacional de teatro que ya tenga una plataforma semi profesional; el maestro del laboratorio va a recibir a todos aquellos que se junten bajo este criterio, será de manera gratuita, y él seleccionará a una generación, a una muestra de este universo de alumnos, para el montaje que dará la gira”.