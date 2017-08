En comparativa con el mes de julio de 2016, sólo disminuyó 0.1 % la tasa de desempleo en BCS: Inegi

A nivel nacional, las entidades federativas que presentaron menor tasa de desocupación en el mes de marzo del presente año son Morelos, con un 1.7 %; San Luis Potosí, con 1.9 %; Yucatán con 2.0 % y Guerrero, con 2.1 %.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, según los resultados de las cifras del mes de julio de 2017, en Baja California Sur se presentó un deceso, en cuanto a las cifras de la población desocupada laboralmente, pues en comparación con el mismo periodo, pero de 2016, arrojó una tasa de desempleo del 4.4 %; en comparación con 2017, que fue de 3.9%.

Según los datos emitidos por la dependencia, en el territorio estatal de Baja California Sur, el 65.3 % de la población se encuentra activa económicamente; sin embargo éstos datos resultaron ser iguales a los registrados durante el mes de julio de 2016, en los cuales resultó el 4.4 % de sudcalifornianos desempleados.

Anteriormente, dentro de la pasada estadística del primer trimestre de 2017, la tasa de desempleo, en comparativa del mes de enero de 2016 y 2017, sólo logró una caída del 0.2%; es decir, en el mes de enero de 2016, la media península tenía un porcentaje de desempleo del 4.7 % mientras que en enero de 2016, es de 4.6% aumentando para el mes de marzo de 2017, 0.1 puntos porcentuales.

Cabe a destacar que la tasa de desocupación, según el Instituto, contempla a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, no importando si estos ocupados con menos de 15 horas que se añaden se hayan comportado o no como no buscadores de empleo.

A nivel nacional, las entidades federativas que presentaron menor tasa de desocupación en el mes de marzo del presente año son Morelos, con un 1.7 %; San Luis Potosí, con 1.9 %; Yucatán con 2.0 % y Guerrero, con 2.1 %.

En contraste, los estados en los que hay más personas sin trabajo son Tabasco, con un 7.7 % de su población desocupada laboralmente; de ahí siguen entidades como Coahuila de Zaragoza con 5.0 % y Tamaulipas, también con 4.9 %.