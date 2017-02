Con apenas 13 años, joven sudcaliforniano se incorporará a la Academia de Béisbol del Pacífico

El joven fue invitado para formar parte de esta organización, en la que se buscará pulirlo para después integrarlo al béisbol profesional, ya sea en la Liga Mexicana o en Estados Unidos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este miércoles, el joven sudcaliforniano, Angel Arturo Camacho Avilés, se incorporará a la Academia de Béisbol del Pacífico, luego de ser invitado para formar parte de esta organización, en la que se buscará pulirlo para después integrarlo al béisbol profesional, ya sea en la Liga Mexicana o en Estados Unidos.

“Me siento feliz, aunque también reconozco que me llega la tristeza porque voy a estar lejos de mi familia, pero es algo que quiero, sé que para lograr mis objetivos debo sacrificar algo, pero también entiendo que después vendrán las recompensas, hay que echarle todos los kilos para salir adelante”, dijo el menor de 13 años.

Luego del try out que se realizó el pasado fin de semana, en donde participó el pelotero sudcaliforniano Ramón Orantes, manager de los Vaqueros de la Laguna y de Raúl “Pato” Rodríguez de la academia de béisbol, hicieron formalmente la invitación joven beisbolista de San Pedro, así como al también pitcher zurdo Gilberto Muñoz.

Cabe a destacar que Camacho Avilés, el año pasado participó con la selección mexicana en el panamericano Sub-12 que se celebró en Puebla, donde fue designado el jugador más valioso, tras lanzar un juego perfecto, ahora tiene ante sí la gran oportunidad de desarrollarse en otro nivel y poder incursionar en un par de años más en el béisbol de paga, aunque en ese lapso, quiere seguir representando a Baja California Sur en los torneos nacionales.

La salida de Angel Camacho y Gilberto Muñoz, está programada para la tarde de este miércoles a Mazatlán, para pasar todos los exámenes en los días siguientes, incorporándose también la secundaria para continuar con su preparación académia