Con un inversión de 30 mdp, iniciaron trabajos de red de agua y canalización de drenaje en Los Cabos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis acompañado del presidente municipal de Los Cabos, Arturo De la Rosa Escalante encabezaron el banderazo de inicio de las obras para la red de agua potable y canalización del drenaje, con una inversión de 30 millones de pesos, en beneficio de más de 8,658 habitantes.

“Estas obras van a traer beneficios a 200 familias y más de 8 mil ciudadanos contarán con importantes servicios de agua y drenaje, ya no tendrán más escasez del vital líquido y sí podrán resolver ese problema de salud que representa no contar con sistema de descarga, estas obras son enterradas, no se ven a simple vista, pero hay que gobernar y gobernar bien, tomar las decisiones más adecuadas que en verdad le sirvan a la mayoría de la gente” señaló el Gobernador.

En ese sentido, el director del Organismo Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Los Cabos, René Núñez Cosío, informó que los recursos provienen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de donde se logró bajar un recurso que oscila los 130 millones de pesos, resultado de la gestión del Alcalde Arturo De la Rosa, de los cuales, 30 mdp fueron destinados a estas acciones.

“Los 130 millones que logramos gestionar ante la Secretaría de Hacienda, se dice fácil pero no serían posible sin el gran apoyo del gobernador amigo Carlos Mendoza Davis”.

Así mismo, el gobernador Carlos Mendoza Davis también llevó a cabo la entrega de material deportivo en beneficio de 4,000 deportistas, acompañado de los diputados Guadalupe Saldaña, Eda Palacios y Sergio García, al igual que síndica y regidores, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno.