Conagua construirá 2 pozos adicionales para interconectar al acueducto La Paz-Carrizal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California Sur, Luis Alfonso Martínez Plata, informó que dicha dependencia construirá 2 pozos más para interconectarlos al acueducto de La Paz-El Carrizal, para apoyar con generar más capacidad de operación de éste, pues no está dando los 350 litros por segundo para el cual fue construido.

“El acueducto está diseñado para 350 litros por segundo, ahorita no tiene esa capacidad. Estamos nosotros, como Comisión Nacional del Agua, apoyando al Municipio con infraestructura para llegar a esa capacidad.

“En este año, ya tenemos autorizado para construir 2 pozos adicionales que se van a interconectar al acueducto, que esperemos que esto nos dé alrededor de 40 litros por segundo, que sería un gasto adicional, y que se sumaría al que ya está trabajando en el acueducto”, explicó.

Martínez Plata aseguró que esto no significa que el acueducto no esté funcionando, y que, el hecho de no estar a su máxima capacidad, es porque fue proyectada para un crecimiento futuro de la población.

“No, el acueducto está funcionando, es que está proyectado para 350 litros por segundos, porque una infraestructura se diseña para una mayor capacidad para un futuro crecimiento de la población; la infraestructura que estaba construida, los pozos, algunos, de acuerdo al estudio, daba un gasto que, con la construcción varió en unos más y en otros menos […] ahorita, de acuerdo a unas constantes de operación, unos equipos están fallando y es lo que el Organismo Operador está rehabilitando”.

Finalmente, el titular de la Conagua en la entidad subrayó que dichas construcciones son adicionales al presupuesto que ya se había asignado en el compromiso presidencial para llevar a cabo estas obras.

“La Conagua construyó ya lo que es el acueducto, ahorita estamos apoyando para dar un mayor suministro de agua a La Paz, y con recurso federal estamos construyendo pozos que están adicionales al compromiso”.