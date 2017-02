Concesión de alumbrado público en La Paz sigue en tribunales; puede tardar meses: Jurídico

Otra de las cosas que está en el debate en el Juzgado es que el servicio de alumbrado no puede ser concesionado, por ser de carácter público

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, Santiago Leal Amador, informó que, el juicio que se mantiene con la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable (GIRRSA), a la cual se le retiró la concesión para operar el alumbrado de la Capital, todavía sigue en tribunales y podría tardar meses o 1 año en resolverse.

“Estuvimos presentando un recurso de revisión en contra de la resolución en primera instancia que emitió el Juzgado de Distrito, el Juzgado Segundo, y esperemos en unos tiempos más, el Tribunal Colegiado se pronuncie en relación a la resolución; esto, lo que quiere decir es que es un tema que aún no concluye, que todavía estamos en las instancias judiciales ante el Poder Judicial de la Federación atendiendo el amparo que la empresa presentó y no hay una resolución definitiva.

“No tengo un tiempo probable porque eso depende del Tribunal Colegiado, pudiera hablar de 6 meses, 1 año, no tengo fecha […] puede tardar un poco o puede resolverse rápido, no sabemos, no depende de nosotros”, dijo.

Cabe recordar que el 22 de octubre del 2015, el Cabildo del XV Ayuntamiento de La Paz, aprobó revocar los derechos y poderes otorgados a la empresa GIRRSA, quien tenía el título de concesión para la operación del Servicio Público de Alumbrado en el municipio de La Paz, por encontrarse que había ganado la licitación no conforme a la Ley, además de que, operativamente no reunía los requisitos que propuso en su proyecto inicial.

Leal Amador comentó que, otra de las cosas que está en el debate en el Juzgado es que el servicio de alumbrado no puede ser concesionado, por ser de carácter público; es por eso que el Ayuntamiento de La Paz desconoció este título, a pesar de que la empresa se amparó para no perderlo.

“El amparo que ellos promovieron fue alegando que ellos tenían un título de concesión vigente firmado, y nosotros hemos alegado que desconocemos ese título y que cancelamos el proceso de licitación, porque no es un servicio concesionable y porque el proceso de licitación no concluyó. Eso es lo que está en debate ahorita en el Colegiado”.

En su momento, el apoderado legal de GIRRSA, Gerardo Tadeo Jáuregui Quezada, había declarado que “desde que entramos nosotros en funciones, el contrato del 15 de junio de 2015 a la fecha, no se ha pagado ni una tarifa a la empresa, no obstante, se continúa con la prestación del servicio […] Un Tribunal Federal nos acaba de conceder la suspensión definitiva contra actos del Ayuntamiento para efecto de continuar con la prestación del servicio de alumbrado público, del mantenimiento y la explotación, y para que nos sea pagada las tarifas pactadas con la autoridad”.

Sobre esto, el Director de la Consejería Jurídica expresó que la empresa nunca ha prestado sus servicios y no existe ningún registro sobre su trabajo, sino que ha sido la misma Dirección de Servicios Públicos Municipales quienes están haciendo el mantenimiento.

“La empresa nunca ha trabajado, la empresa nunca ha prestado un servicio al Ayuntamiento, ese es otro de los temas que estamos discutiendo […] nosotros no tenemos registro de ningún trabajo que haya hecho la empresa; Servicios Públicos es el que está dando mantenimiento al servicio de alumbrado público y reponiendo las luminarias que se dañan”.

“La Dirección de Servicios Públicos es la que ha estado dando el mantenimiento, la empresa ahí se ha mantenido, dicen que andan trabajando, pero no se han visto por ningún lado, y es un tema que no lo aceptamos”, había declarado también el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega.