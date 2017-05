Concesionar alumbrado afectó a toda La Paz; no es sólo poner la lámpara: Servicios Públicos

Guluarte Ceseña comentó que sí se ha visto a la empresa concesionaria operar con dos grúas, pero, por tener ellos un amparo, no pueden impedir que presten el servicio

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de Servicios Públicos Municipales de La Paz, Martín Guluarte Ceseña, declaró que, el concesionar el alumbrado público afectó a todo el municipio, pues aseguró que no se trata sólo de poner lámparas, sino que abarca servicios en eventos o atender a las delegaciones.

“Es que es la ciudad de La Paz completa, el alumbrado público no nada más incluye la lámpara en sí, habla de eventos, de atención a las delegaciones, a las subdelegaciones; a lo mejor nosotros pensamos nada más en que se repare la lámpara, no, el alumbrado público es un término completo y es un trabajo en conjunto con la Comisión Federal (de Electricidad)”.

“Los hemos visto nosotros, no te pudiera decir realmente cuál es su actividad, hemos visto sus grúas, que son 2, que hemos visto operando; prácticamente, desde que inició el proceso ellos tienen un amparo y en donde nosotros, como autoridad municipal, no podemos detener su servicio”.

Sobre el juicio que se lleva contra la empresa, a quien el Ayuntamiento de La Paz retiró la concesión, el Director de Servicios Públicos aseguró no poder dar un juicio acerca de la situación legal que se tiene.

“Es un tema que, la verdad, no soy abogado, y no tengo yo un juicio para hacerlo […] no soy la persona para dar un resultado […] lo que significa, lo que está en proceso ahorita, realmente, sería omitir un juicio que no sería válido”.

Asimismo, agregó que el tema les preocupa, pues desconocen cuál será el resultado y cuánto representará para al Ayuntamiento: “El juicio sí nos preocupa porque no sabemos realmente, al término de un resultado, qué es lo que realmente tenemos que hacer, y lógicamente, qué costo va a tener para el Municipio”.

Finalmente, Guluarte Ceseña indicó que, a pesar de iniciar la administración con números negativos, es muy complicado estar al 100 % en todos los temas que le competen a la Dirección; por otro lado, dijo que, con 6 millones de pesos anuales se puede mantener el alumbrado, cantidad muy por debajo de lo que la empresa pide, que son 4 millones de pesos mensuales.

“Lamentablemente, iniciamos una administración con resultados negativos; entonces, para nosotros, en un año y medio, es muy difícil estar al 100 % en todos los temas, vamos de a poquito, porque entendemos que todo tiene un costo de operación fuerte y tenemos que improvisar también.

“Nosotros, con 6 millones de pesos al año podíamos mantener tranquilamente la iluminación […] vía recursos de la Federación podíamos tener beneficios importantes, lógicamente todo eso con base en un proyecto, en trabajos antes de para obtener esos recursos”.