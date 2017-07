Concluyen 3 de 4 estudios sobre muerte de tortugas en Comondú; el último será en agosto: Sagarpa

En cuanto a los resultados de los primeros 3 estudios, el Delegado de Sagarpa en BCS prefirió no dar a conocerlos por ahora, pues consideró irresponsable de su parte hacer en este momento; pero, aseguró que, en cuanto los tenga en sus manos, se mostrarán

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Baja California Sur, César Demetrio Estrada Neri, dio a conocer que, después de varios meses, han concluido 3 de los 4 estudios que se aprobaron para analizar la causa de la muerte de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, en el municipio de Comondú. Espera que los resultados se den a conocer en las próximas semanas, así como la finalización del último de éstos.

“Son 4 proyectos de investigación, 3 que ya terminaron, pero acaba de ser en días recientes. Una vez que yo tenga los resultados, se los haré llegar para su conocimiento […] en el caso de los proyectos de investigación, yo calculo que los 3 que ya se terminaron, antes de 30 días ya tengamos los resultados; en el caso del que está pendiente, que es WWF, la fecha es el 30 ó 31 de julio de este año, entonces eso va a ser a finales de agosto”.

Cabe recordar que los 4 proyectos que iniciaron estudios fueron uno a cargo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), otro entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), el tercero por parte de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el cuarto por la Fundación WWF (World Wildlife Fund, por sus siglas en inglés) y Fundación Carlos Slim. Éste último es el que terminará a finales del mes de julio.

Más allá de señalar la causa de la mortandad de la especie, Estrada Neri indicó que lo más importante es que se demostró que los pescadores, embarcaciones ni sus artes de pesca fueron las causantes de las tortugas murieran; además, se demostró lo mismo al Gobierno de los Estados Unidos, toda vez que pretendía realizar un embargo pesquero.

“Aquí lo más importante es que ya demostramos a todo el mundo que el sector pesquero no tiene que ver nada absolutamente con la mortandad de la tortuga amarilla, porque sacamos las embarcaciones desde el 23 de junio hasta el 30 de septiembre del año pasado, no hubo pescadores en el mar, no hubo embarcaciones, no hubo redes, sin embargo, la mortandad de la tortuga se continuó presentando, incluso en una proporción un poco mayor que los años anteriores.

“Y con esto demostramos a los Estados Unidos que el sector pesquero no tiene nada que ver con eso, ante la posibilidad de lo que ellos pretendían hacer de un embargo económico a las pesquerías de México; ya, incluso, recibimos la certificación por parte de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), donde todas las acciones que se han hecho por parte de la Conapesca, Sagarpa y todos los que estamos incluidos, pues son buenos”, expresó.

En cuanto a los resultados de los primeros 3 estudios, el Delegado de Sagarpa en BCS prefirió no dar a conocerlos por ahora, pues consideró irresponsable de su parte hacer en este momento; pero, aseguró que, en cuanto los tenga en sus manos, se mostrarán.

“Sería muy irresponsable de mi parte decirte que ya sabemos a qué se debe, vamos a tener que esperar los resultados, en cuanto yo los tenga, se los haré llegar; lo que sí, es que ya demostramos al Gobierno de los Estados Unidos que el sector pesquero no tiene nada que ver con lo que ellos manejaron, con la problemática de la mortandad de tortugas”.

Por último, Estrada Neri comentó que existe desinformación por parte de los integrantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quienes han insistido que los pescadores sí son los causantes de la mortandad de dicha especie marina.

“Ahí sí, probablemente hay un poco de desinformación porque, como lo comenté, no tuvimos ni pescadores, ni embarcaciones ni redes en el agua y la mortandad de la tortuga se siguió presentando”.