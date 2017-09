Congreso de BCS buscará evitar construcciones en zonas de riesgo

Finalmente, la diputada dijo que deben de haber candados para que no permitan que se sigan haciendo este tipo de construcciones,

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Lupita Saldaña Cisneros, diputada local por el VIII Distrito de Los Cabos, informó que Abogados del Congreso se encuentran revisando minuciosamente todo en materia de construcción, lo que puedan modificar y hacer, para evitar construcciones como Chulavista y Puerto Nuevo –mismas que se derrumbarían tras el paso de la tormenta tropical ‘Lidia‘– además, comentó que se encuentran trabajando en coordinación con los Ayuntamientos, que también tienen su normatividad para aplicarla.

“Los abogados están revisando la manera en el espacio legislativo de poder prevenir; ¿qué les estamos recomendando a los abogados?, revisar como a Fovissste, y a Infonavit dentro de los requisitos que piden exijan también a la autoridad correspondiente, documento de que, en donde van a dar ellos el recurso, sea una área viable para construir”, comentó.

“Además ahorita ver desde el Código Penal que se le responsabilice a quien construya en zona de alto riesgo, al que autoriza la construcción, al que da el recurso para construir, porque yo creo, que es una corresponsabilidad de todos”, agregó.

Dijo que por el momento, se está investigando quienes son los implicados en estas construcciones, a fin de que se pueda ejercer acción legal contra ellos, así como prevenir el hecho y que las autoridades que autorizan las construcciones puedan tener con la ley como en estos requisitos contemplar también que la autoridad pueda ejercer ese documento donde sea viable la construcción ahí.

“La otra es que ayer empezamos nosotros el periodo ordinario, ayer fue nuestras primer sesión yo presento un exhorto a las autoridades a cooperar todas y a colaborar las autoridades federales, locales, sociedad civil y también presento un exhorto a liberar los recursos, ya se autorizó que se declare zona de desastre”.

Puntualizó que a partir de que se realiza, se cuenta con un tiempo para bajar esos recursos, que esos recursos se liberen ya, porque la gente está ahí bajo un árbol, la gente está viendo con que se le va a apoyar, entonces a darle ahí y ver como se liberan esos recursos que puedan fluir a través de las dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo turístico (Sedatu), a través de las dependencias que empiecen a fluir la ayuda para la gente.

Finalmente, la diputada dijo que deben de haber candados para que no permitan que se sigan haciendo este tipo de construcciones, “yo creo que va a haber penas fuertes, severas para funcionarios que transgredan la ley y que de igual forma podamos hacer reformas en el Código Penal con cárcel quien haga este tipo de situaciones”, comentó.

“Yo creo que es responsable de quien haya autorizado o dado los permisos para construir en un área que no es viable y si la constructora presentó un proyecto donde prometió un muro de contención, entonces ver la forma de cómo esas casas no se pueden habitar hasta que el proyecto sea totalmente terminado, ¿cómo empiezas a dar las construcciones, cuando todavía no está terminado el proyecto que tu presentaste”.

Con información de El Sudcaliforniano