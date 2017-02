Congreso del Estado es uno de los más opacos del país; abonan a la desconfianza: Coparmex BCS

El líder de Coparmex BCS comentó que los legisladores, al aprobarse bonos o apoyos de diversa índole, para así aumentar sus ingresos, lo único que abonan es a que la ciudadanía tenga más desconfianza de ellos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, Fabricio González Rodríguez, declaró que el Congreso del Estado es uno de los más opacos en todo el país y que no se distingue por ser transparente ni por rendir cuentas.

“Quiero recordarles que el Congreso del Estado es uno de los más opaces del país, no se distingue por ser transparente y ni se distingue por tener una rendición de cuentas efectiva que haga que los sudcalifornianos tengamos certeza de lo que están ganando”.

En ese sentido, González Rodríguez aseveró que esta falta de transparencia provoca la desconfianza de los ciudadanos y que, además, se comiencen a decir cifras que nunca se sabe si son ciertas o faldas.

“Precisamente, cuando una organización, un congreso o una dependencia no trabaja en transparencia o rendición de cuentas, el resultado es la desconfianza ciudadana, desconfianza que hace que se saquen cifras que no sabemos si son reales o no.

“Nosotros exhortamos, pero también le exigimos al Congreso que sea transparente en el manejo de sus recursos, a que sea congruente con los temas de transparencia”, dijo.

El líder de Coparmex en BCS sentenció que es bueno que los diputados tengan buenos sueldos para que sean exigidos en su labor legislativa; pero, otra, es el sinnúmero de bonos que se les asignan, los cuales, son poco sabido que existen.

“Es necesario que sí, que los diputados ganen bien, para que les exijamos que hagan bien su trabajo; pero, una cosa es que ganen bien, y, por otra parte, se den bonos de compensación, de apoyo para una y mil cosas que solamente conforme se va sabiendo, es como se va enterando uno; no nos acabamos de enterar que tienen un bono de algo, cuando nos enteramos que ya tienen un bono de otro tipo”.

“Qué bueno, y pugnamos por que tenga un buen sueldo, de lo que consideramos que no es correcto, es que, aparte de que estén recibiendo una buena remuneración, se estén entregando vales, bonos, apoyos, de cualquier manera que la denominen, para incrementar su sueldo; y, entonces, es ahí donde caen en la contradicción, o son transparentes con lo que están recibiendo o siguen abonándole a esa opacidad que no abona a la confianza y a la sensibilidad ciudadana que están pidiendo los sudcalifornianos”.