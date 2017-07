Consejeros del IEE en BCS se habrían asignado 156,000 pesos como gratificación

La información contenida en la página Web no pudo ser confirmada por la titular del Órgano, debido a que se encuentra de vacaciones y regresa hasta el 7 de agosto

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través del portal de transparencia del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, se dio a conocer que los consejeros de ese órgano se habrán de pagar una gratificación anual que llega hasta los 156,000 pesos y una prima de más de 100,000 pesos, además de vacaciones, aguinaldo y sueldos mensuales de hasta 117,000 pesos, como es el caso de la consejera presidenta Rebeca Barrera Amador.

La información contenida en la página Web no pudo ser confirmada por la titular del Órgano, debido a que se encuentra de vacaciones y regresa hasta el 7 de agosto, aunque un consejero del ITAI confirmó que si la información está en la página es oficial.

Esto, además de la posibilidad de que en este año se vuelvan a beneficiar con bonos como los del proceso electoral anterior, cuando el IEE se repartió 13.5 millones de pesos por concepto de “trabajos extraordinarios”, mismos que durante el proceso electoral 2014-2015 fue rechazado por el Congreso del Estado mediante observaciones del órgano de fiscalización superior, que no fueron nunca solventadas.

No obstante, al final este asunto quedó en el limbo debido a que el IEE argumentó ante el Congreso que ellos no eran funcionarios emanados de la Constitución Política de Baja California Sur sino puestos por el Senado de la república y el INE, y por tanto el congreso local no tiene facultades para revisar sus cuentas.

Sin embargo, los diputados dieron por bueno este concepto y al final no se sabe si será el INE el que atienda este reparto millonario y en su caso aplique las sanciones a que hay lugar y/o pida la reintegración de estos recursos; entre otros, porque el manual de remuneraciones aplicable prohíbe a los consejeros otorgarse este tipo de beneficios.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano