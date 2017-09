Contratar empresa externa para cobrar predial rezagado no es privatización, asegura alcalde de La Paz

Hasta el momento, y luego de la sugerencia de buscar más propuestas distintas para ayudar a conseguir mayor recaudación y recuperar lo rezagado, Martínez Vega comentó que no hay ninguna todavía

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, aseguró que el contratar a una empresa externa para cobrar el predial rezagado, el cual asciende a 500 millones de pesos, no es ninguna privatización, tal y como se ha señalado dicha propuesta presentada ante Cabildo hace unas semanas.

“Finalmente, yo preocupado por tratar de llegar más recursos a la administración, se hizo un planteamiento por parte de Tesorería de jalar 2 ó 3 empresas que pudieran ajustarse al lineamiento de un convenio y pudieran rescatar ese rezago de 500 millones de pesos, del 2016 para atrás.

“Se planteó una empresa que daba las condiciones, no era una ninguna privatización, no era un pago extraordinario, se llevó a Cabildo; por opiniones de algunos regidores, de la sociedad civil se decidió echar para atrás y yo dije ‘dénme opciones’ y si no es una empresa y si son 5 las que quieran entrar, o en despacho de contadores, adelante”, dijo.

Hasta el momento, y luego de la sugerencia de buscar más propuestas distintas para ayudar a conseguir mayor recaudación y recuperar lo rezagado, Martínez Vega comentó que no hay ninguna todavía. Asimismo, dijo que prácticamente el 85 % de los que deben predial tienen más de un terreno.

“Estamos en la espera de eso, no nos ha llegado nada, y si no hay, pues les vaya dar un término y le voy a decir a la sociedad y les voy a decir a los regidores, no es descalificar por descalificar, denme opciones para que caiga ese dinero; y les quiero decir una cosa, de esos 500 millones, el 85 % es de personas que tienen 4, 5 ó 6 terrenos, no es gente humilde que nada más tenga un predial, también lo aclaro”.

Por último, el munícipe paceño reiteró que, entre más opciones le den a él para resolver la situación, más transparente será todo.

“Voy a estar en espera, yo siempre se los he dicho a los regidores, se lo dije a la sociedad, entre más opiniones lleguen, entre más se transparente esto, voy transitando mejor”.