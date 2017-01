Coparmex BCS exige que Poder Legislativo y Judicial también hagan programa de austeridad

"No es un tema para mañana, la situación económica y presupuestaria por la cual atraviesa el país, no es para ver si mañana hago o no hago; ellos por convicción, por sensibilidad social, por ética profesional deberían de aplicar este tipo de medidas", expresó el Presidente de Coparmex en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California Sur, a través de su presiente, Fabricio González Rodríguez, exigió a los integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, a establecer programas de austeridad, siguiendo el ejemplo del Ejecutivo Estatal, en reducir sueldos y privilegios en el Gobierno del Estado´.

“No solamente en Coparmex consideramos que debe de seguir el ejemplo, exigimos como ciudadanos y como sector empresarial organizado, que los otros dos poderes, tanto el Legislativo como el Judicial en el estado, se sumen a un programa de austeridad de acuerdo a las condiciones que obran en el país, hoy las condiciones no son las mismas de noviembre o de diciembre cuando se aprobó el paquete económico para el estado, y, por consiguiente, es necesario que vayan a un tema de austeridad”.

González Rodríguez señaló que la austeridad se debe de realizar en cualquier administración de forma continua, pero que, hoy en día, ésta debe ser todavía mayor. Asimismo, consideró que el Gobernador del Estado dio muestra de un compromiso social, algo de lo cual, no ha visto acción alguna por parte de los poderes Legislativo y Judicial en la entidad.

“La austeridad es un tema que, en cualquier administración debe de ser un programa continuo, sin embargo, como están las condiciones ahorita, la austeridad debe de ser aún mayor. Creemos que hoy el Gobernador da una nuestra de sensibilidad social, de ese compromiso ciudadano que le hemos a los servidores públicos, reconocemos el esfuerzo por parte del Ejecutivo, independientemente de que sea mucho o sea poco el recorte, es un tema de compromiso social y ciudadano, del cual, hasta el día de hoy, está absorto el Poder Legislativo y el Poder Judicial”.

Sobre el tema de la pensión vitalicia para los Magistrados el Poder Judicial aprobada por parte de los diputados de Baja California Sur, el Presidente de la Coparmex invitó a los legisladores a que se realice un periodo extraordinario y dar reversa a dicha decisión, la cual calificó como una ofensa para los sudcalifornianos.

“Nosotros llamamos a los Magistrados a que reconsideren, a que tengan un programa de austeridad también como el del Ejecutivo; y, obviamente, al Legislativo, al Congreso local, a que, en un periodo extraordinario de sesiones, le den reversa a esa decisión de aprobar la pensión vitalicia para los magistrados, que no va en consonancia con la realidad. Nosotros entendemos que, mientras el periodo de los magistrados no les permita legislar, es evidente que deben de recibir una remuneración, pero no más allá, una pensión vitalicia ofende hoy a los sudcalifornianos, ofende a los ciudadanos.

“A nivel federal, ya el Poder Judicial está anunciando recortes, sería increíble e imperdonable que el Poder Judicial local no hiciera lo mismo y lo conducente con los recursos de los sudcalifornianos”, añadió.

Finalmente, González Rodríguez reiteró que, el programa de austeridad para ambos poderes es algo que se tiene que hacer de inmediato, pues “no es un tema para mañana”, ya que la situación del país no es para ver si se hace o no.

“Definitivamente, no es un tema para mañana, la situación económica y presupuestaria por la cual atraviesa el país, no es para ver si mañana hago o no hago; este tema ni siquiera deberían de estar esperando que los sudcalifornianos, o los empresarios, o los trabajadores o cualquier persona le llamara a un programa de este tipo, ellos por convicción, por sensibilidad social, por ética profesional deberían de aplicar este tipo de medidas.

“Insisto, no solamente es para las pensiones, es para todos los gastos de operación, llámese celulares, apoyos para la gasolina, gastos de viaje, viáticos, publicidad, medios de comunicación, todos deben de estar reducidos precisamente para que les permitan a los sudcalifornianos recuperar esa confianza que hemos perdido”, aseveró el empresario.