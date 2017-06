Cualquier municipio puede tener candidatas mujeres, aseguró presidente del PAN BCS

El tema de la participación de las mujeres como aspirantes a cualquiera de las 5 presidencias municipales, no está cerrado, pues dijo haber féminas muy capaces dentro del PAN

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, aseguró que, para el próximo comicio electoral del 2018, cualquiera de los 5 municipios del estado podrá tener a mujeres contendiendo como candidatas a alguna de las alcaldías.

“Cualquier municipio puede tener candidatas mujeres, nosotros habremos de cumplir de manera clara, contundente, con la paridad y que, además de ser una obligación legal, es algo en lo que definitivamente creemos, en la participación de las mujeres; así que, ningún municipio está cerrado a la participación de las mujeres, y bien, vamos poder tener 2 ó 3 candidatas a alcaldesas por alguno de los 5 municipios”.

Aunque aclaró que todavía el partido no define a ningún candidato, el tema de la participación de las mujeres como aspirantes a cualquiera de las 5 presidencias municipales, no está cerrado, pues dijo haber féminas muy capaces dentro del PAN.

“Podemos tener candidatas en cualquiera de los municipios, eso no está cerrado, no estamos todavía en un momento de definiciones, habremos de respetar los plazos que establece la ley electoral y en el momento en el que se definan las precampañas, habremos de definir quiénes son nuestros candidatos y candidatas, pero no está cerrado a que tenga que ser por tal o cual municipio, tenemos mujeres muy capaces en los 5 municipios que bien pueden dar la pelea en cualquiera de ellos”, comentó Mares Aguilar.

El dirigente de los albiazules en Baja California Sur comentó que, tampoco, se ha definido quién de los hombres será candidato a alguna de las elecciones, pero sí aceptó que han tenido pláticas con algunos sobre las aspiraciones que éstos tienen.

“He platicado con algunos sobre diferentes aspiraciones que tienen, todavía no estamos en un proceso de definición al interior de nuestro partido, en el momento que se haga la definición de cuándo serán las precampañas […] se verá con mayor claridad qué aspiraciones tiene cada uno de ellos”.

Respecto a su persona, dijo que él, por ahora, está centrado en su trabajo como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. “No, yo estoy concentrado en el partido, en su momento habrá de tomar, los órganos de nuestro instituto político las definiciones correspondientes, y bueno, ahí se habrá de hacer las valoraciones”.

Por último, Mares Aguilar explicó que, hasta ahora, el diputado federal, Herminio Corral Estrada, no ha manifestado ni confirmado ninguna versión sobre su migración a otro partido, tal y como ha comentado el dirigente del Partido Verde en BCS, Alejandro Tirado Martínez, quien ha señalado que han tenido pláticas con el legislador.

“No sé de alguna foto, de alguna reunión que se genere entre algunos actores […] eso ha dicho el presidente del Verde, nuestro diputado federal no ha confirmado esa versión, en tanto lo haga, habremos de tomar las acciones correspondientes al interior de los órganos partidistas”.