Cuesta trabajo ganarse confianza de la gente; ciudadanía nos juzgará: Diputadas PAN y PRI BCS

"Sí hay una percepción generalizada y ahí vamos todos. Es de todos los partidos políticos, sin excepción, hay una mala percepción de su actuar", dijo la diputada del PRI

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras publicarse los resultados de una encuesta – Mitofsky – en donde se medía el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y en donde los partidos políticos, sindicatos y diputados aparecen en últimos lugares, en Baja California Sur, algunos legisladores consideran que sí cuesta ganarse la confianza de las personas, pero corresponde a cada uno tener esa credibilidad; otros, que la mala percepción es pareja para todos los partidos políticos.

“Creo que cuesta, cuesta trabajo ganarse la confianza de la gente, pero el trabajo es el que habla por cada uno; ahora sí que, cada uno de los diputados hará lo propio para que la ciudadanía vuelva a tener esa credibilidad, con base en el trabajo directo, el contacto directo; las demandas permanentes de la ciudadanía cuando andas en campaña ‘nunca regresaste, sólo vienes a buscar el voto’, y creo que el trabajo constante es el regresar, hacer actividades, en donde hace falta esto o aquello”, declaró Maritza Muñoz Vargas, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Sobre si la actual legislatura en Baja California Sur está siendo la excepción a estos resultados, la panista aseguró que cada diputado habla por uno; y que, en su caso, ella realiza el trabajo que le compete y poderse ganar la credibilidad de la ciudadanía.

“Yo creo que cada quien habla por uno, y por lo menos a mí, yo sí estoy haciendo lo que me compete en materia de poderme ganar esa credibilidad ante la ciudadanía, con trabajo de campo y legislativo, no puedo hablar, no puedo decir si la tienen o no, pero lo que me toca poner de mi parte, lo estoy haciendo”.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), líder de la bancada tricolor en el Congreso del Estado y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Patricia Ramírez Gutiérrez, opinó que, con lo que respecta a ella, sí se ha dedicado a trabajar toda su vida, pero, la percepción de la ciudadanía de la gente es generalizada y ahí van todos.

“La credibilidad que tenga cada diputado depende del trabajo que hagan, en lo personal, no me considero estar en esta estadística, te lo digo con humildad, porque me he dedicado a trabajar toda mi vida a favor de la gente y de responder a mis compromisos; pero, sí hay una percepción generalizada y ahí vamos todos”.

“Es de todos los partidos políticos, todos, sin excepción, hay una mala percepción de su actuar, claro que tenemos que hacer trabajo más reforzado, y la Fracción del PRI en el Congreso del Estado ha estado presentando de manera permanente, trabajo en favor de los ciudadanos, siendo una verdadera oposición y señalando, y señalando lo que está incorrecto”, dijo la priista.

Muñoz Vargas señaló que todos los funcionarios públicos deben de comprometerse, sea cual sea su cargo, pues sólo así la gente cambiaría su forma de verlos y volver a ganar su confianza.

“Creo firmemente que la percepción de la ciudadanía, debemos estar comprometidos, llámese como se llame cualquier funcionario público, diputados, partidos políticos, a que la ciudadanía sienta certeza de nuestro trabajo y nuestro desempeño para poder ganar esa credibilidad, que se nos desacredite en algunas encuestas para poder que la ciudadanía, no solamente ganarlas, sino que vea de cerca nuestro trabajo, tanto el Poder Legislativo como en el de campo”.

Asimismo, agregó la excoordinadora de la bancada blanquiazul y expresidenta de la Junta de Coordinación Política en el anterior periodo ordinario: “La fortaleza de un diputado está en el legislativo, pero también sirve como personas de enlace entre los niveles de gobierno como gestor permanente de la demarcación del que fue escogido, del municipio y del estado, porque pasas de ser diputado de un distrito a ser diputado de todo el estado y poderte volcar a esta serie de peticiones como intermediario, pero también como legislador de iniciativas, en beneficio de los ciudadanos”.

Acerca de si los actuales diputados estaban logrando obtener de nuevo la confianza de las personas, Ramírez Gutiérrez expresó que se está trabajando en ello; pero, al final, será el tiempo y la ciudadanía quienes valoren y juzguen, pues si no, continuarán en las estadísticas de baja aprobación.

“En eso se está haciendo un esfuerzo, eso el tiempo y la ciudadanía nos juzgará, pero yo veo que se están haciendo esfuerzos que también tenemos que redoblarlos, nos falta mucho por hacer, y si no, continuamos, y si no lo hacemos, vamos a continuar en la estadística […] Lo que tenemos que hacer es reforzar el trabajo, reforzar las acciones, darle certidumbre a la ciudadanía con acciones precisas y cumpliendo con los compromisos y la responsabilidad que tenemos”.